منخفض جوي وليس إعصارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس فى الأيام القادمة.. فيديو

قال إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى منخفض جوي شديد، وليس إعصار كما تداولت بعض وكالات الأنباء العالمية.



ولفت إلى أن ما تعرضت له البلاد فى الفترة الماضية، وهو أمر طبيعي في فصل الخريف، مشيرا إلى أن الطقس عاد لحالته الطبيعية أول أمس ويستمر هذا الطقس الخريفي المعتدل خلال الأسبوع الجاري.



وأضاف إبراهيم عطا، في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن فترات سطوع الشمس موجودة وتظهر على جميع محافظات الجمهورية، فيما توجد الشبورة المائية الكثيفة وتتدرج في شدتها من السواحل الشمالية إلى الداخل على القاهرة والوجه البحري والدلتا.



وتابع أن الرياح معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية وتنشط أحيانا على شمال الصعيد وجنوب سيناء والملاحة البحرية جيدة على البحرين المتوسط والأحمر.



وأوضح أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتواصل مع الجهات المعنية أولًا بأول للإبلاغ عن أي تقلبات جوية.