Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منخفض جوي وليس إعصارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس فى الأيام القادمة.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى منخفض جوي شديد، وليس إعصار كما تداولت بعض وكالات الأنباء العالمية.

ولفت إلى أن ما تعرضت له البلاد فى الفترة الماضية، وهو أمر طبيعي في فصل الخريف، مشيرا إلى أن الطقس عاد لحالته الطبيعية أول أمس ويستمر هذا الطقس الخريفي المعتدل خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف إبراهيم عطا، في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن فترات سطوع الشمس موجودة وتظهر على جميع محافظات الجمهورية، فيما توجد الشبورة المائية الكثيفة وتتدرج في شدتها من السواحل الشمالية إلى الداخل على القاهرة والوجه البحري والدلتا.

وتابع أن الرياح معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية وتنشط أحيانا على شمال الصعيد وجنوب سيناء والملاحة البحرية جيدة على البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضح أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتواصل مع الجهات المعنية أولًا بأول للإبلاغ عن أي تقلبات جوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصيف يعود.. الأرصاد: ارتفاع نسبي في الحرارة والرطوبة غدا.. وفرص الأمطار ضعيفة

الأرصاد: استمرار التحسن في أحوال الطقس.. فيديو

الأرصاد: الطقس معتدل على معظم الأنحاء حار على القاهرة.. والعظمى 34

تحذير من تقلبات الجو.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة .. فيديو

شاهد .. إعصار شديد يهدد اليمن وعمان

الأرصاد الجوية: منصة إعلامية أرهبت الشعب وسخرنا منها بـ إعصار حمادة ..فيديو

ترشيحاتنا

احذر.. هذا الهاتف سيتوقف عن العمل خلال أيام

بشرى للمصريين.. مراجعة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز بعد انخفاض الدولار

حكم وضع المصحف فى السيارة.. الإفتاء تحدد حالتين يحرم فيها

من غير ما يفصل .. حيلة بسيطة تطيل عمر بطارية الهاتف

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

فرصة.. اشترِ Galaxy Note9 بـ 7300 جنيه فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور

في عيد الهالوين .. ابنة كايلي جينر تستنسخ إطلالة والدتها المثيرة

احتاجت 36 غرزة.. كلب يشوه وجه طفلة 5 أعوام (صور)