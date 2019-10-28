Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

برعاية الإمام الأكبر.. قافلة طبية تنموية شاملة من جامعة الأزهر لأهالي المنيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن جامعة الأزهر تنظم غدًا، الثلاثاء، قافلة تنموية شاملة بمستشفى الصدر، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، حيث تستمر فعاليات القافلة في الفترة من 29 وحتى 31 اكتوبر الجاري.

وأوضح المحافظ، أن تلك القوافل تأتى في إطار التعاون المشترك بين جامعة الأزهر ومحافظة المنيا لتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية وتثقيفية وطبية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية داخل القرى الأكثر احتياجًا، وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد المحافظ، على تقديم جميع أوجه الدعم للقافلة وتسخير كل إمكانيات المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، موجهًا مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التضامن الاجتماعي بتقديم التسهيلات للقائمين على تنفيذ القافلة كافة.

من جانبها، قالت شام على منسقة القافلة الطبية بالجامعة، إن القافلة تأتى ضمن الخطة الإستراتيجية للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تستهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين بتخصصات (انف وأذن، رمد، نسا وتوليد، أطفال، جلدية، مسالك، جراحة، قلب وصدر، غدد، عظام) مع تقديم العلاج مجانًا وإجراء عمليات بسيطة.

وأضافت أن أعمال القافلة تضم أيضًا إجراء امتحانات فوري لمحو الأمية، وعقد ندوات لتوعية المواطنين وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية تتنوع موضوعاتها ما بين (لم الشمل، مكافحة التطرف) علاوة على توزيع مساعدات على الحالات الأشد احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية ما بين مواد غذائية وبطاطين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قافلة طبية وتنموية من جامعة الأزهر لـ عزبة العرب بمدينة نصر الخميس المقبل

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة.. أفضل 8 هواتف للشغل

بشرى للمصريين.. مراجعة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز بعد انخفاض الدولار

بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

بإطلالة غير تقليدية.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

بعد انفصالهما.. معلومات عن شيماء فوزي زوجة عمرو سعد

احتاجت 36 غرزة.. كلب يشوه وجه طفلة 5 أعوام (صور)

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

نشوى مصطفى تبرز إنقاص وزنها فى أحدث إطلالة.. والجمهور: خسيتى أوى

شاهد.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى موقف محرج