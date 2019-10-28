في عيد ميلاد الـ Joker.. خواكين فينيكس غيّر اسمه لهذا السبب

إمكاناته التمثيلية فريدة من نوعها وأبدع في تجسيد واحد من أهم الأدوار المركبة في السينما العالمية، فهو الجوكر خواكين فينيكس الذي يصادف اليوم الـ 28 من شهر أكتوبر عيد ميلاده الـ 45.



من المعلومات الطريفة عن خواكين فينيكس أنه قام بتغيير اسمه لـLeaf عام 1978 لأنه كان البعض لا يستطيعون نطق اسمه، مصرحا بأن أسماء أشقائه مذهلين وشعر بالغيرة من أن جميع أسمائهم جميلة إلا اسمه.



واختفى خواكين فينيكس عن الأنظار لفترة طويلة بسبب وفاة شقيقه River إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات، حيث شاهده وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء قضائهما سهرة في أحد الملاهي الليلية عام 1993.



وتأثر خواكين فينيكس خلال الاتصال برقم الطوارئ لإنقاذ شقيقه وتم تسجيل المكالمة وأذيعت على موجات الراديو وعلى التليفزيون في جميع أنحاء العالم.