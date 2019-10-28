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فن

شاهد.. رانيا فريد شوقي ترقص الدبكة اللبناني

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:41 م
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
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شيري نبيل
شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تتعلم رقصة الدبكة اللبنانية.

وعلقت رانيا على الفيديو: "محاولة لتعلم الدبكة في مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في أسوان".

من جهة أخرى، تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.

ومسرحية "الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.
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