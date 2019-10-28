البلطي بـ 25 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين

استقرت الأسماك خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس الأحد.



وسجل سعر كيلو السمك البلطي ما بين 25 و32 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها.



وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و 370 جنيها.



ووصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي إلى بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 30 و90 جنيها.