Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البلطي بـ 25 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:17 م
سعار الأسماك بسوق
سعار الأسماك بسوق العبور
Advertisements
قسم الاقتصاد
استقرت الأسماك خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي ما بين 25 و32 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و 370 جنيها.

ووصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي إلى بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 30 و90 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الأسماك اليوم الاثنين 26-8-2019 في سوق العبور

أسعار السمك بسوق العبور اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019

ترشيحاتنا

احذر.. هذا الهاتف سيتوقف عن العمل خلال أيام

بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

أخبار الرياضة ليلا.. خناقة عبد الحفيظ وفايلر.. تركي يغازل الأهلي مجددا..مصير ميتشو مع الزمالك..قرارات نارية للبدري

تستحق الضرب بالجزمة.. ريهام سعيد ترد بقوة مجددًا على جورج قرداحي

بسبب لاعب مصري.. أزمة كبيرة في الدوري السعودي .. تفاصيل

سعود العتيبى يفطر قلوب السعوديين برحيله فى حادث سير.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور

في عيد الهالوين .. ابنة كايلي جينر تستنسخ إطلالة والدتها المثيرة

احتاجت 36 غرزة.. كلب يشوه وجه طفلة 5 أعوام (صور)