الرئيس يفتتح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ.. السيسي: مصر تقبل تطورات الاتصالات وتتفاعل معها إيجابيا .. ماني ريتش: دول العالم محظوظة فى نقل واقتباس التاريخ عن مصر القديمة

الأمين العام للأمم المتحدة:

= الاتصالات الراديوية أحدثت ثورة وأنقذت الأرواح



ماريو ماني ريتش:

= الاتصالات استخدمت اللغة الهيروغليفية المصرية

= دول العالم محظوظين فى نقل واقتباس التاريخ من مصر القديمة

= عدد الحضور في المؤتمر فاق هذه التوقعات ووصل لأكثر من 3000 مشارك



وزير الاتصالات:

= مصر لا تزال تدعم الاتحاد الدولي للاتصالات لإتاحة وتطوير خدمات الاتصالات دوليا ومحليا

= المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية يعقد لأول مرة خارج المقر الرئيسي للإتحاد الدولي للإتصالات منذ عقدين

= مصر واحدة من الدول المؤسسة والفاعلة فى الإتحاد الدولى للإتصالات منذ انضمامها عام 1976



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، حيث حرص الرئيس السيسي، على التقاط بعض الصور التذكارية مع المشاركين بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ.



كما شاهد الرئيس مسرحية عن ماضي وحاضر الاتصالات ودورها في التطور الحضاري، والتواصل بين الشعوب، من إخراج وليد عوني، كما شهد أيضا فيلما تسجيليًا عن تاريخ الاتحاد الدولي للاتصالات، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.



وقام الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بتسليم الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية، وذلك عن دور مصر فى أعمال الاتحاد ، وكانت الهدية عبارة عن ميدالية الاتحاد الدولي للاتصالات.



وقال الرئيس خلال كلمة له إنه يعلم أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، فى المؤتمر، لا يوجد له كلمه به ولكنه سيتحدث ليقدم التحية لكل الحضور.



وأوضح السيسي، أن العروض المسرحية التي عرضت عن ماضي وحاضر، الاتصالات تكشف دورها فى التطور الحضاري للتواصل بين الشعوب، مشيرا إلى أن هناك تطورات كبيرة في نظم الاتصالات، ومصر تقبل بهذه التطورات وتواكبها، وتتفاعل معها بشكل إيجابي.



وتمنى الرئيس السيسي، التوفيق خلال فاعليات المؤتمر، ويتمنى للحضور الاستمتاع بمناخ مصر الجميل.



ومن جانبه قال "ماريو ماني ريتش"، مدير مكتب قطاع الراديو للإتحاد الدولي للإتصالات، "إننا الآن نقترب من تحولات رقمية وبيئية"، مشيرا إلى أن الاتصالات استخدمت اللغة الهيروغليفية المصرية، كما أن تكنولوجيا الاتصالات قد تطورت بشكل كبير من خلال الإعلام والفيديو والصور ونقل المعلومات قد تحول بشكل كبير ووصل إلى ما نحن عليه اليوم.



وأوضح "ماريو" أن دول العالم محظوظين فى نقل واقتباس التاريخ عن مصر القديمة، حيث أنها بلد يقاس بها من خلال العصور، متابعا: "إن العالم الآن يقترب من تحولات رقمية وبيئية ومليارات الأشخاص متصلون بالإنترنت ويزيدون من كفاءة الشركات، لكن مازال نصف العالم غير متصل به"، مشيرا إلى أن التطور الاقتصادي جاء تحت ثمن ازدياد الانبعاثات الإجتماعية.



وكشف أنه سيتم المناقشة بالأسابيع القادمة بمدى اعتمادنا على برامج اتصال وخدمات الأقمار الصناعية والهواة والأجندات للمؤتمر العالمي عام 2019.



في ذت السياق، قال أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، إنه سعيد باستضافة مصر للمؤتمر هذا العام، مشيرًا إلى أن الغرض من المؤتمر متابعة التطورات في العالم في مجال الاتصالات، مكملا: "إن الاتحاد الدولي للاتصالات أنشئ عام 1865، ونشأت الخدمة البريدية في مصر في العام نفسه، وفي عام 2015 تم الاحتفال بمرور 150 عاما على نشأتها".



وتوجه أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضوره افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، مضيفا أن مصر قد شاركت في الاتحاد الدولي للاتصالات 1876 وكانت عضوا نشطا جدا.



وأوضح أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، أنه كان يتوقع حضور 2000 مشارك في المؤتمر هذا العام، ولكن عدد الحضور فاق هذه التوقعات وقد وصل لأكثر من 3000 مشارك، وأن هذا العدد لأول مرة حققه المؤتمر بعد إن كان في جينيف.



ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة مسجلة خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بمدينة شرم الشيخ.



وقال: "إن الاتصالات الراديوية، أحدثت ثورة، وأنقذت الأرواح، وإن مناقشتكم بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية سيكون لها نتائج بارزة وذلك لتوظيف الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، وستعجل أهداف التنمية المستدامة، كما قدم الشكر للحضور بالمؤتمر".



ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الخبراء المشاركين فى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، سيقومون بدراسة الطيف لخدمة اتصالات الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن الموضوعات التى سيتم التطرق اليها خلال المؤتمر فى غاية الاهمية مما يتطلب منا التكاتف الفعال.



وأضاف وزير الاتصالات: "إننا على يقين تام بأن هذا التجمع المتميز بما يضمه من خبرات عالمية قادرة على التوصل لخدمات لتطوير تكنولوجيا الاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة التكنولوجية فى بلادنا".



وأوضح أن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراسم الافتتاح، تعد رسالة تأكيد جلية تعكس حرص مصر على خروج المؤتمر بشكل جيد وعلى أكمل وجه ليحقق غاياته المأمولة، متابعا: "لابد من التكاتف والتعاون الصادق للوصول لحلول للقضايا المشتركة للبلاد المشاركة".



وأوضح أن المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية يعقد لأول مرة خارج المقر الرئيسي للإتحاد الدولي للإتصالات منذ عقدين من الزمان، مشيرا إلى أنه من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الإتحاد لدورته الحالية.



وأضاف وزير الاتصالات، أن الإتحاد يشمل العديد من القضايا الهامة المتعلقة بصناعة الاتصالات وعلى رأسها الإتصالات اللاسلكية ونظم البث الرقمى وتكنولوجيا اتصالات الأقمار الصناعية، كما تشهد فعاليات المؤتمر إستعراض ومراجعة الراديو التى تمثل الإستخدام الأمثل للاتصالات حول العالم.



وأوضح أن المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات الهامة المطروحة ضمن جدول أعمال المؤتمر والمرتبطة بالاتصال اللاسلكي، مشيرا إلى أن تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة والفاعلة فى الإتحاد الدولى للإتصالات منذ انضمامها عام 1976.



وأشار إلى أن مصر لا تزال تدعم الاتحاد الدولى للاتصالات لإتاحة وتطوير خدمات الاتصالات دوليا ومحليا، مؤكدا أن مصر سعت إلى استضافة هذا المحفل الدولى العام واتخاذ كافة التدابير لضمان نجاحه.