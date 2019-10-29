فيديوجراف| العروس ببذلة سوداء والعريس بفستان أبيض

"سيرا" و"بوبى" عروسان يعشقان التحدي قاما بإعداد مفاجأة غريبة من نوعها فى حفل زفافهما.



العريس ارتدى فستانا أبيض مكشوفا والعروس بذلة سوداء، وتفاجأ الحاضرون وأصابتهم حالة من الذهول.



العروس أقنعت مجموعة من أصدقائها بارتداء البذلة، والعريس أقنع اثنين من زملائه بارتداء فستان مثله.



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