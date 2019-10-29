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فيديو جراف

فيديوجراف| العروس ببذلة سوداء والعريس بفستان أبيض

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
سيرا وبوبى عروسان
"سيرا" و"بوبى" عروسان
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فيديوجراف
"سيرا" و"بوبى" عروسان يعشقان التحدي قاما بإعداد مفاجأة غريبة من نوعها فى حفل زفافهما.

العريس ارتدى فستانا أبيض مكشوفا والعروس بذلة سوداء، وتفاجأ الحاضرون وأصابتهم حالة من الذهول.

العروس أقنعت مجموعة من أصدقائها بارتداء البذلة، والعريس أقنع اثنين من زملائه بارتداء فستان مثله.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالي:
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