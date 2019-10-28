مستشار ريادة الأعمال: شهران فقط يفصلان مصر عن تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس.. فيديو

قال الدكتور نزار سامى، مستشار ريادة الأعمال: إن تكنولوجيا الجيل الخامس على سبيل المثال ناشئة بالعالم كله، لافتا إلى أن أواخر 2018 دولتا ألمانيا وروسيا بدأتا بتطبيق تلك التكنولوجيا.



وأضاف "سامى" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR 2"، أن مصر على بعد شهرين أو ثلاثة فقط للإلحاق بتلك الدول الكبيرة لتحقيق التقدم التكنولوجى، موضحا أن هناك رؤية لمنظومة مصر الدولة إبتدائا من رؤية مصر 2030.



وأشار إلى أن منظومة الابتكار تنطلق على برامج وخطط يتم رؤيتها فى التحول الرقمى بمصر منها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتحويلها إلى مدينة ذكية، مؤكدا أن البنية الأساسية والفكرية بمصر أصبحت موجودة.



وأوضح أنه بالتعليم الجامعى والكليات التطبيقية مثل العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات يكون دور الدولة فى العمل عليه عن طريق إدخال مجموعة من البرامج الجديدة، لافتا إلى أن مستوى إشتراك الطالب فى تلك التكنولوجيا ليس من المرحلة الرابعة فقط، بل يشمل جميع السنوات الجامعية.



وأكد أن هناك فرصة كبيرة للطلاب الملتحقين بالكليات التطبيقية ومستقبل مشرق ينتظرهم، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادى العالمى بشهر نوفمبر الفائت أنه فى خلال الأربع سنوات القادمة سيتم ظهور مجموعة كبيرة من الوظائف تصل إلى 70 مليون وظيفة تندرج نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.

