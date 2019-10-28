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أخبار البلد

الأداء الرياضي:نرصد تصريحات رئيس الزمالك ومذكرة حولها لـ الأعلى للإعلام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:10 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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عبد الوكيل ابو القاسم
رصدت لجنة ضبط أداء الاعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تصريحات رئيس نادي الزمالك في برنامج الزمالك اليوم.

وقال الناقد الرياضي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، في بيان، اليوم الاثنين، إن اللجنة رصدت تصريحات رئيس نادي الزمالك في برنامج الزمالك اليوم على قناة "الحدث اليوم".

وأضاف فهمي عمر، أنه تقدم بمذكرة للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متضمنة توصية بما جاء في هذه المداخلات، لافتا إلى أنه سيتم تفريغ حلقات أخرى للبرنامج، خاصة حلقة أمس الأحد، وسيتم رفع تقرير آخر بها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه، رافضًا الإفصاح عن مضمون التوصية المقدمة.

وطالبت نقابة الصحفيين في مذكرتها بمنع ظهور رئيس الزمالك في وسائل الإعلام بسبب تجاوزاته بحق الصحفيين.
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