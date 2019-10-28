التعليم العالي: دور الاتحادات الطلابية ممارسة الأنشطة المهمة للقضايا الوطنية

تفتح وزارة التعليم العالي باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، بعد غد الأربعاء 30 أكتوبر حيث تبدأ بسحب الاستمارات، ويوم الأحد 3 نوفمبر يتم إعلان الكشوف المبدئية، و4 نوفمبر لتلقي الفحص والطعون، 5 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر.



بينما تبدأ بعد ذلك انتخابات الجولة الأولي يوم الأحد 10 نوفمبر بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعه 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وانتخابات الإعادة في اليوم التالي، بينما انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد يوم 13 نوفمبر



ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من حق أي طالب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، فالمهم هو أن يحظي هذا الطالب بثقة زملائه بالجامعة، مشيرا إلى أن الاجامعات في الوقت الحالي تعمل في القضايا الوطنيه بعيدا عن السياسة فيما عدا ذلك من المهم أن يقنع الطالب زملائه بانتخابه.



واضاف عبد الغفار، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الطالب إذا حصل علي استحقاق بالتواجد، لم يكون هناك ما يمنعه من القيام بالأنشطة على الاطلاق، مدوخني ما سيكون له دور هام في النشاط داخل كليته أي كان هذا النشاط، موضحا أن الوزارة على مدار العامين الماضيين اهتمت بالنشاط بشكل غير عادي سواء في النشاط الفني أو الثقافي او الرياضي.



وأشار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على تخرج الطالب كخريج متوازن حيث لكي تثبت بذلك أن الجامعة ليس فقط دورها علمي إنما لها الدور في بناء الشخصية ففي حالة أن ينمي الطالب مواهبه الفنية سواء في الغناء أو التمثيل أو موهبته رياضيه يكون دور الجامعة هو تفريغ كل ذلك للمجتمع فعلى مر الفترات السابقة كانت الجامعة هي المصدر التي تفرغ للمجتمع كل المواهب، موضحا أن الهدف الرئيسي خلق شخصية متوازنة تقدر قيمة الفن والموهبة بنفس مقدار العلم.