تايم سبورت تكشف موقف إنبي من مقترح الزمالك بشأن روقة

كشفت قناة تايم سبورت، أن فريق إنبي بقيادة حلمي طولان رفض بشكل قاطع مقترح فريق الزمالك بشأن قطع إعارة محمد أشرف روقة خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكدت القناة، أن حلمي طولان رفض الأمر في ظل حاجة الفريق لجهود اللاعب.



وأضافت القناة، أن الزمالك قدم هذا المقترح عقب إصابة محمود عبد العزيز مدافع الفريق، حيث أن الفريق سيتعرض لأزمة كبرى حال حدوث أي إصابة لـ طارق حامد أو فرجاني ساسي نجما الفريق.



