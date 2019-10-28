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فن

سمر جلال : كايرو شو مشروع مسرحي ناجح

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:41 م
اللي عليهم العين
اللي عليهم العين
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شيري نبيل
قالت الفنانة الشابة سمر جلال أن مسرحية " اللي عليهم العين " من أقرب الاعمال الي قلبها لاسباب عديدة أبرزها أن المسرحية تناقش عمل جيد بالاضافة الي الانتاج الضخم .

واضافت لصدي البلد : كايرو شو كيان كبير وشرف لكل فنان المشاركة في هذا العمل الضخم يقدم عروض مختلفة مثل الدراما أو الكوميدي أو الاستعراضات الغنائية فالتنوع مهم بشكل كبير لاي فنان وكذلك الجمهور الذي يفضل التغيير ، أيضا قدم أكثر من عمل ناجح مثل " الملك لير " للنجم يحي الفخراني و" 3 أيام في الساحل " للنجم محمد هنيدي.

سمر عضوة فى فرقة بهججة "أسسها أيمن حلمى فى سبتمبر 2015" ومكونة خمس فتيات : رغدة جلال، وئام عصام، أسماء أبو اليزيد، شروق الشريف، وسمر جلال، وهى فرقة غنائية موسيقية تقدم أغانى فكاهية ومونولوجات معاصرة.

العروض اللى شاركت فيها حصلت على جوايز كتيرة: مركز أول جامعة حلوان عن مسرحية "الفاشلون٢٠١٠، و"أوبريت الدرافيل" ٢٠١١إخراج شادى الدالى مع أتيليه المسرح، وعرض حلم بلاستيك شارك فى مهرجان المسرح العربى كالممثل الوحيد لمصر فى المسابقة الرسمية فى الشارقة، الإمارات ٢٠١٤إخراج شادى الدالى، وشاركت فى المهرجان القومى بعرض "عيش أنت" كمخرج منفذ "٢٠١٤/ ٢٠١٥" ومن إخراج شادى الدالى.
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