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أخبار البلد

#السيسي و#شرم_الشيخ يتصدران تويتر بالتزامن مع مؤتمر الاتصالات الراديوية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:16 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #السيسي_ والاتصالات_الراديوية و#شرم_الشيخ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، الاثنين، بالتزامن مع مؤتمر الاتصالات الراديوية المنعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، أن العرض المسرحي الذي تم عرضه خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يعطي إلهامًا حول نمو وتطور البشرية عبر العصور المختلفة، متابعًا: "علينا أن نقبل التعامل مع هذا الأمر كتطور إنساني نستفيد من إيجابيته".

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، ولأول مرة منذ 20 عاما، خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 متخصص من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرًا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
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