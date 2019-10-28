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حوادث

مقتل شاب علي يد زميله بسلاح أبيض في مشاجرة بإحدي قرى ملوي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:37 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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أيمن رياض
لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه متأثرا بإصابته بطعنات من سلاح أبيض "مطواة" علي يد زميله لخلافات سابقة بينهما.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغا بمقتل شاب بقرية بني خالد التابعة لدائرة المركز. 

بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين أيمن.أ.س - طرف أول- وعلى محمود طالب جامعي بالفرقة بالسنة النهائية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا - طرف ثان- ، تطورت المشاجرة وقام الطرف الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات بينهما. 


تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محض بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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