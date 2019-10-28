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أخبار البلد

منها الشمول المالي والتكنولوجيات الفضائية.. تعرف على آفاق مؤتمر الراديوية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:49 م
مؤتمر الراديوية
مؤتمر الراديوية
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احمد عبد القوى
انطلقت في شرم الشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، وهو مؤتمر دولي يشكل فرصة لإبرام المعاهدات التي تنظم الإدارة العالمية لطيف الترددات الراديوية النادرة إضافة إلى المدارات الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019، الذي يُعقد كل ثلاث أو أربع سنوات، مكلّف باستعراض ومراجعة لوائح الراديو التي تشكل المعاهدة الدولية المنظمة لاستخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية. وعُيّن الدكتور عمر بدوي من مصر رئيسًا للمؤتمر.

وقال الأمين العام للاتحاد، هولين جاو، في بيان، إن "المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي افتُتح اليوم، سيتناول بعضًا من الابتكارات الرائدة التي من المقرر أن تؤدي دورًا محوريًا في الاقتصاد الرقمي للغد وتطوير الخدمات والأنظمة والتكنولوجيات في المستقبل".

وأشار إلى أن الشمول الرقمي يتيح فرصة لتحسين حياة الملايين عبر العالم. وأشار إلى "حدوث ثورة تحويلية في التوصيلية تصاحبها انعكاسات هائلة على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، وفي النهوض بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وقال مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد، السيد ماريو مانيفيتش: "اليوم، وإن كان مليارات الأشخاص والأجهزة موصولين بالإنترنت، بما يعزز كفاءة الصناعات والشركات، فإن نصف سكان العالم لا يزالون غير موصولين البتة".

وأضاف: "وبينما ننتقل إلى عصر التحول الرقمي والبيئي، علينا أن نضمن أن القرارات المتخذة خلال المؤتمر WRC-19 ستتيح نشر التكنولوجيات والخدمات الجديدة دون تعطيل التكنولوجيات القائمة، وأيضًا توسيع فوائد التقدم التكنولوجي لتشمل سكان العالم كافة، وتحقيق فوائد محتملة من أجل المجتمع والاقتصاد العالمي والبيئة".

وقال إن المؤتمر سيتيح آفاقًا كبيرة للتقدم البشري مما يعزز العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة.

وسيوفر الأدوات الكفيلة باتخاذ إجراءات فعّالة في مجال المناخ وإيجاد سبل لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والحد من الفقر والجوع وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتيسير أنظمة النقل الذكية والاتصالات من آلة إلى آلة وجعل المدن والمجتمعات الذكية أكثر استدامة وتعزيز السفر الآمن في البر والجو والبحر، والسماح للبلدان بالمشاركة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير النفاذ إلى توصيلية عريضة النطاق بشكل أسرع وبأسعار أكثر اعتدالًا، لا سيما في المجتمعات المحرومة من الخدمات في الوقت الحالي.
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