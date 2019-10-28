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منوعات

وافقت في 5 دقائق.. تفاصيل مثيرة حول إقناع الملكة إليزابيث بالظهور مع جيمس بوند

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:20 م
الملكة إليزابيث -
الملكة إليزابيث - جيمس بوند
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آية جمعة
يعلم محبوا سلسلة الجاسوسية والأكشن الشهيرة "جيمس بوند" أن إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كانت قد ظهرت مع شخصية جيمس بوند عام 2012 في دورها الحقيقي كملكة بينما كان يحول بوند إنقاذها.

ولعل من غير المتوقع بالنسبة للبعض معرفة أن الأمر لم يكن صعبًا لإقناع الملكة بالظهور في هذا المشهد، حيث كشفت أنجيلا كيلي،مصممة الأزياء الخاصة بالملكة، والتي تعمل ليها منذ 25 عامًا، في كتاب جديد لها، أن إقناع الملكة بالمشاركة لم يستغرق سوى خمس دقائق فقط، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت الكاتبة أنها ذهبت لإقناع الملكة بناء على طلب المخرج داني بويل، مخرج حفل افتتاح دورة لندن للألعاب الأولمبية عام 2012، وتقول الكاتبة أن الملكة قد قبلت الفكرة على الفور، ولكن تحت شرط واحد، وهو أن تقول نصًا في الجزء الخاص بجيمس بوند في حفل الافتتاح، حيث قالت "بالطبع يجب أن أقول شيئا، فجيمس بوند جاء لإنقاذي"، ومن ثم سألتها الكاتبة عما إذا تفضل أن تقول "مساء الخير جيمس" أم "مساء الخير بوند"، وحينها اختارت الملكة الجملة الأخيرة.
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