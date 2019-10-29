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برلمان

برلمانى: تطوير القطاع العام يحتاج لـ إرادة نافذه وإدارة ناجحة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:28 ص
النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
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أسامة علي
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إصلاح القطاع العام يحتاج إلى إرادة نافذة وإدارة ناجحة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خططا واستعانت بخبرات أجنبية فى هذا الشأن ولكن ما يتم تنفيذه لا يحقق الطموحات المطلوبة.

وأضاف محمد بدراوى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطوير القطاع العام يعتمد على ثلاثة عناصر، تأهيل العنصر البشرى، والاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الحديثة، وتطوير البنية التحتية لشركات القطاع العام، مشيرا إلى أن استغلال الأصول غير المستغلة يوفر التمويل اللازم للتطوير.

وتابع: "بالرغم مما يمتلكه القطاع العام من آلاف المليارات، ولكن سوء إدارتها جعل مساهمته فى الموازنة العامة 1%"، مؤكدا أن ملف القطاع العام واحد من ضمن 5 ملفات لو تمت إدارتها بكفاءة لأصبح الاقتصاد المصرى من أقوى الاقتصادات الموجودة.

وعن تقرير صندوق النقد الدولى بشأن خصخصة الشركات المملوكة للقطاع العام، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير يتحدث عن العلاقة الاقتصادية المباشرة لضمان حقوقه.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن خصخصة الشركات المملوكة للدولة تعد أولوية اقتصادية في مصر، التي من شأنها تخفيض الدين العام وتحسين حوكمة الشركات وإيجاد مساحة لنشاط القطاع الخاص الذي يمثل أيضًا أولوية بدوره في مصر.

وأضاف التقرير أن الحوكمة في القطاع العام على نطاق أوسع لا تزال متأخرة، مشيرًا بشكل عام إلى أن ضمان الديون قد يقيد خيارات السياسة في المستقبل في بعض البلدان.

وأكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الحقيقي على قوته خلال عام 2019، مدعومًا بإنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش السياحة.
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