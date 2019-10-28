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محافظات

نقل مشرف نظافة لتعديه على موظف من ذوى الاحتياجات الخاصة بالشرقية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:42 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة واقعة تعدي "ر . س " مشرف بمشروع النظافة ويعمل بالوحدة المحلية بأنشاص الرمل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمركز وذلك بعد أن قام بالتعدي على محصل رسوم النظافة ويدعى "أ . م . م" من ذوي الإحتياجات الخاصة، مطالبًا بإعداد تقرير مفصل للعرض عليه.

كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة بلبيس بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، ليصدر القرار بمجازاة المشرف على مشروع النظافة " ر . م . م " بخصم 3 أيام من راتبه ونقله للعمل بالوحدة المحيلة بالزوامل، واستقبال محصل النظافة المعتدى عليه أ .م . م بمكتب رئيس المركز ورد إعتباره أمام الجميع .

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث الفردية والبعيدة عن سلوكيات وعادات المجتمع التي تساند الضعيف وتقف بجوار ذوي الإحتياجات الخاصة وتدفعهم للعمل والاندماج في المجتمع، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل للصالح العام ولن نقبل بمثل هذه التجاوزات في دواوين العمل.

كانت قد وردت شكوى لمحافظ الشرقية بخصوص استغاثة المواطن أ . م . م من ذوي الإحتياجات الخاصة ويعمل محصل رسوم نظافة بالوحدة المحلية بأنشاص الرمل التابعة لرئاسة مركز بلبيس من تعدي أحد الموظفين القائمين على مشروع النظافة ويدعى ر . م . م بالضرب المبرح في الرأس والفك الأيسر لعدم الإستجابة بمنحه مبلغ مالي شريط دخول عزبة فريد الكبرى لرفع المخلفات منها، ليحرر المعتدى عليه محضر وتقرير طبي بواقعة التعدي.
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