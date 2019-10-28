الاتصالات الراديوية من موجات الراديو إلى تكنولوجيا الجيل الخامس لتكنولوجيا الاتصالات

يُعتبر "قطاع الاتصالات الراديوية" -الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا له- واحدًا من القطاعات الثلاثة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ويتولى مسئولية الاتصالات الراديوية، ويتمثل دوره في إدارة الطيف الترددي الراديوي الدولي وموارد مدار الأقمار الصناعية، ووضع معايير لأنظمة الاتصالات الراديوية بهدف ضمان الاستخدام الفعال للطيف.



ووفقًا لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات، يطلب قطاع الاتصالات الراديوية من الاتحاد توزيع الطيف وتخصيص الترددات المدارية من أجل تجنب التداخل الضار بين المحطات الراديوية في مختلف الدول، ولذلك فإن النظام الدولي لإدارة الطيف يستند إلى إجراءات تنظيمية لتنسيق الترددات والإخطار والتسجيل.



وتُستخدم أنظمة الراديو في مجال الاتصالات منذ أكثر من 100 عام من التنمية، ويتم تنفيذ كل عملية عبر مجموعة واسعة من الطرق المتخصصة لأغراض الاتصالات المختلفة، وأنظمة الراديو هي تكنولوجية استخدام موجات الراديو لحمل المعلومات عن طريق تعديل وتضمين منهجي لخصائص موجات الطاقة الكهرومغناطيسية التي تنتقل عبر الفضاء، ويكون التعديل في هذه الخصائص إما في التردد أو في طور موجة أو في عرض النبضة.



وعندما تمر موجات الراديو وتصطدم بشيء موصل للكهرباء، يُحدث المجال المتذبذب تيارًا مترددًا يمر من خلال الموصل، ويمكن بعدها استخراج المعلومات في الموجات وتحويلها مرة أخرى إلى شكلها الأصلي.



وتحتاج الأنظمة الراديوية إلى مرسل للموجات لتعديل بعض خصائص الطاقة المنتجة لاحتواء معلومات إشارة ضمنها، ويستمد مصطلح "راديو" من الكلمة اللاتينية "راديوس"، ويعني "دائرة نصف قطرها حزمة الضوء"، وقد تم تطبيقه لأول مرة على الاتصالات في عام 1881 بناءً على اقتراح من العالم الفرنسي إرنست ميركادير، دعا فيه ألكسندر جراهام بيل لأن يتخذ من الراديوفون بديلًا لنظام الإرسال البصري الضوئي (فوتوفون)، وفي عام 1890، طور الفيزيائي الفرنسي إدوارد برانلي نسخة من مستقبل أكثر تماسكًا أطلق عليه اسم "راديوي-كوندكتور"، فكان أول استخدام للراديو بالاقتران مع الإشعاع الكهرومغناطيسي.



ويتم انتشار موجات الراديو في الفضاء بمجرد توليد الموجات الكهرومغناطيسية، حيث تسافر عبر الفضاء إما مباشرة أو يتغير مسارها بسبب الانعكاس أو الانكسار أو الانحراف، وتتناقص شدة الموجات بسبب التشتت تاهندسي "قانون التربيع العكسي" أو بامتصاص بعض الطاقة، وينشأ ضجيج قد يتسبب في تغيير الإشارة المطلوبة، ويأتي هذا التداخل الكهرومغناطيسي من مصادر طبيعية أو مصادر اصطناعية.



في البداية، كانت أنظمة الراديو تعتمد كليًا على الطاقة التي يجمعها الهوائي لإنتاج إشارات للمشغل، وبعد ذلك، أصبح الراديو أكثر فائدة بعد اختراع الأجهزة الإلكترونية، ثم الترانزستور، وهو ما جعل من الممكن تضخيم الإشارات الضعيفة، وتُستخدم اليوم أنظمة الراديو للتطبيقات من ألعاب الأطفال اللاسلكي إلى السيطرة على المركبات الفضائية، فضلًا عن البث، والعديد من التطبيقات الأخرى.