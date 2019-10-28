أونكتاد: مصر أكبر دولة تجذب استثمارات أجنبية مباشرة في إفريقيا

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هى الاكبر جذبا للاستثمار الاجنبى المباشر فى قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة، وذلك في أحدث تقرير صادر للمؤتمر عن اتجاهات الاستثمار العالمية، مما يعد شهادة دولية جديدة عن مناخ الاستثمار فى مصر بعد الاشادات التى تلقتها مؤخرا من البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وذكر التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا خلال النصف الأول عام 2019 بلغت 23 مليار دولار بانخفاض 2 % عن نفس الفترة خلال عام 2018، ومع ذلك حافظت مصر على أنها اكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة فى القارة، حيث تعد مصر إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات اليها، وخاصة فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتعديلات التشريعية الاخيرة التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بمصر.



وأوضح التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى بلغت في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24 % عن النصف الأول من 2018.



وتوقع التقرير، زيادة في تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمي، ولكن بشكل ضعيف فى ظل وجود مخاطر الحرب التجارية.

