الكاراتيه المصري فى العلالي .. توج ببطولة العالم بحصد 19 ميدالية متنوعة

تصدر المنتخب الوطنى للكاراتيه، منافسات بطولة العالم تحت 21، التى أقيمت فاعليتها بـ تشيلى عن جدارة واستحقاق بعد اكتساح جميع المنافسين وحصد 19 ميدالية متنوعة .



وحصد نجوم مصر 7 ميداليات ذهبية ، فضلا عن الحصول على 4 ميداليات فضية بجانب 8 ميداليات برونزية ، وهو الأمر الذى وضع مصر فى المركز الأول والتفوق على كافة المنتخبات القوية والعالمية المشاركة فى البطولة .



ودخل نجوم مصر فى احتفالات هيسترية داخل الصالة المغطاة المستضيفة للبطولة بعد أن تصدر جدول ترتيب البطولة وحصد 19 ميدالية متنوعة .



وحل المنتخب التركى فى المركز الثانى برصيد 15 ميدالية ، بينما احتل المنتخب الفرنسى المركز الثالث بالترتيب العام برصيد 12 ميدالية ، وجاء المنتخب المغربي فى المركز الرابع بـ 10 ميداليات متنوعة .



وفي هذا السياق حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه على هذا الانجاز الذي يعتبر إضافة كبيرة للمنظومة الرياضية المصرية.



وكانت الميداليات التى حصدها ابطال مصر فى البطولة كالتالى /

- الميدالية الذهبية للاعبة بسملة محمود وزن 54 كجم ناشئات

- الميدالية الذهبية للاعبة / ياسمين نصر وزن 48 كجم شابات

- الميدالية الذهبية للاعب / احمد ايمن وزن 61كجم شباب

- الميدالية الذهبية للاعب / حازم احمد سعيد وزن فوق 76 شباب

- الميدالية الذهبية للاعب / طه طارق وزن فوق 84 كجم تحت 21 سنة

- الميدالية الذهبية للاعبة / فريال اشرف وزن 68 كجم تحت 21 سنه

- الميدالية الذهبية كاتا جماعي بنين

- الميدالية الفضية للاعب / محمد حسين كاتا ناشئين

- الميدالية الفضية للاعبة / فاطمه عبد الناصر وزن 47 كجم ناشئات

- الميدالية الفضية للاعب / حسام مختار وزن 70 كجم ناشئين

- الميدالية الفضية كاتا جماعي بنات

- الميدالية البرونزية للاعب / كريم وليد كاتا فردي شباب

- الميدالية البرونزية للاعبة / نور ايهاب وزن فوق 59 كجم شابات

- الميدالية البرونزية للاعب / محمود جابر وزن 76 كجم شباب

- الميدالية البرونزية للاعب / مؤمن سعيد وزن 60 كجم تحت 21سنة

- الميدالية البرونزية للاعب / عبد الله هشام وزن 67 كجم تحت 21سنة

- الميدالية البرونزية للاعب / عبد الله ممدوح وزن 75 كجم تحت 21سنة

- الميدالية البرونزية للاعبة / احلام حمدي وزن 55 كجم تحت 21سنة

- الميدالية البرونزية للاعب / يوسف عماد وزن 84 كجم تحت 21سنة.