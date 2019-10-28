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أخبار البلد

أمطار خفيفة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:10 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الـ72 ساعة القادمة، والتي من المتوقع يكون معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية الغربية ما بين 26 للعظمى و22 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى 25 والصغرى 20، أما الوجه البحري والقاهرة تتراوح ما بين 27 العظمى والصغرى 21ـ، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون 29 العظمى و21 الصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون 29 العظمى والصغرى 18، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 للعظمى و20 للصغرى.
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