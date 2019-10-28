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محافظات

حملة مفاجئة.. تفتيش 414 مخزن أدوية وصيدلية في أسوان

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:47 م
مخازن أدوية وصيدليات
مخازن أدوية وصيدليات
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شاذلى عبد الفتاح
قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الشكره للعاملين بإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة على جهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق الرقابة المشددة على مخازن الأدوية والصيدليات الأهلية من خلال تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية والتى تستهدف الحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية قامت خلال الثلاثة أشهر الماضية بتنفيذ 414 حملة تفتيش ومرور على العديد من مخازن الأدوية والصيدليات الأهلية فى مختلف المدن والمراكز، حيث يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان لتحقيق السيطرة المطلوبة على هذه المواقع بالشكل المطلوب.

ولفت إيهاب حنفى بأن حملات التفتيش أسفرت عن تحرير 27 محضر مخالفات متنوعة, بجانب تنفيذ 23 قرار إغلاق إدارى بناءًا على قرار محافظ أسوان , بالإضافة إلى تجميد أرصدة 160 ألف و 892 علبة من أدوية المنشورات بمخازن الأدوية وإرتجاع 3749 علبة من أدوية المنشورات إلى مخازن الأدوية حيث تم تنفيذ هذه الحملات تحت إشراف الدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بالمديرية , والدكتورإسلام شمروخ مدير التفتيش الصيدلى بالمديرية.
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