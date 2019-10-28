جنرال إسرائيلي: إيران يمكنها تدميرنا ولن نستطيع الصمود

حذر الجنرال الإسرائيلي يتسحاق بريك من خطر القدرات الصاروخية لإيران وحزب الله اللبناني على الكيان الصهيوني.



وقال بريك في مقال له على مدونة "إنتاج المعرفة"، إنه وفقا لمصادر أجنبية ذات مصداقية عالية، يمتلك حزب الله حوالي 130 ألف صاروخ من جميع الأحجام، وأكثر من 10 آلاف صاروخ ثقيل وصواريخ بعيدة المدى، منها صواريخ دقيقة ومدجنة، بدقة تتراوح بين 1 و 30 مترا.



وأضاف أن مدى صواريخ حزب الله يتراوح ما بين 350 كم إلى 750 كم، حيث إن صاروخ ذو الفقار الذي يصل مداه إلى 750 كم يستطيع ضرب إيلات من الحدود التركية السورية.



وأكد بريك أنه لا توجد دولة على وجه الأرض لديها استجابة عملياتية ضد هذه الكمية من الصواريخ، حيث يكفي فقط ألف صاروخ لجعل إسرائيل منطقة منكوبة. في حين توصل جيش الاحتلال إلى حقيقة مفادها أن منظومة صواريخ القبة الحديدية لا يمكنها التعامل مع تلك الصواريخ.



وأشار إلى أن الصواريخ جعلت دخو إسرائيل ليس ضروريا، فهي تكفي لجعلها منطقة منكوبة لا يمكن العيش فيها.





