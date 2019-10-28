أعضاء حملة جنة بالأزهر في ضيافة صدى البلد.. المجتمع مصاب بالأمية التربوية.. نطالب بتطبيق التجربة الماليزية في الزواج.. دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب خطأ.. فيديو وصور

أعضاء حملة جنة بالأزهر في ضيافة "صدى البلد"

أستاذ طب نفسي يوضح مفهوم التربية العشوائية للأطفال د. محمد المهدي: المجتمع مصاب بالأمية التربوية.. والآباء يستسهلون الضرب رسالة خطيرة من أستاذ طب نفسي للأمهات عن مشاهدة الأطفال للتليفزيون الهواري: الأطفال أمانة وعلى الآباء تشكيل وجدانهم بشكل سليم حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب لو ابنك بيسأل أسئلة صعبة أوى.. اعرف الإجابة





استضاف موقع صدى البلد، أعضاء حملة "جنة" بالأزهر الشريف لمواجهة العنف ضد الأطفال، وشارك في الندوة، الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ، والدكتور محمود الهواري، أحد علماء الأزهر الشريف، القائمان على الحملة وتوجيه رسائلها.





بدوره، قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة" لمواجهة العنف ضد الأطفال التي أطلقها الأزهر الشريف، إن وفاة الطفلة جنة هزت مشاعر الناس وبعث شيخ الأزهر برسالة للمجتمع الإنساني ينبه إلى أهمية الوعي في تربية الأطفال وحمايتهم.





وأضاف المهدي، في ندوة بموقع صدى البلد، أن الطفل أمانة في عنق أبويه وعنق المجتمع كله، فحينما يصاب الطفل فعلى المجتمع كله أن يستنفر لحمايته، منوها بأن الطفل كائن رقيق وحساس وضعيف في نفس الوقت وأى أذى لفظى أو جسدي يؤثر في بناء شخصيته ويمتد هذا الأثر لسنوات.





وأشار إلى أن طريقة التربية والتأديب والثواب والعقاب للطفل تترك أثرا كبيرا في الطفل، منوها بأن هناك ما يعرف بالأمية التربوية عند الناس حتى المثقفين والمتعلمين فيعانون من تربية الأطفال بسبب قلة الوعى.





وأوضح، أن هناك عدة محاضن للأطفال، الأول هو الأسرة والثاني هو المدرسة والثالث هو المؤسسات الدينية والمحضن الرابع هو المنصات الإعلامية، منوها بأن قدرة الأسرة على التربية أصبحت ضعيفة بسبب ظروف مختلفة، كما أن المدرسة دورها التربوي تراجع نوعا ما، أما المؤسسات الدينية تحتاج إلى دعم أكبر لإيصال صوتها للمستهدفين من رسائلها، أما المنصات الإعلامية لا يوجد في خريطتها لبث مواد إعلامية مناسبة في تربية الأطفال، أما الإعلام الإلكتروني هو الأكثر تأثيرا في الأطفال فكثيرا ما تكون رسائله عشوائية وتفتقد للدقة والمصداقية.





وذكر أن الطفل يتأثر بالإعلام الإلكتروني وينشأ الطفل بمشاكل سلوكية كثيرة فيواجه الأب والأم هذه المشكلة ويحاولان إعادة الطفل إلى جادة الصواب فيتجهون للأسهل لديهم في المعاملة والتربية وهو العقاب والأسهل في العقاب هو الضرب الذي لا يكون حلا على الإطلاق حتى وصل الأمر إلى الضرب المبرح ويقتل الطفل بيد أبيه أو أمه.





وأكد أننا أمام أزمة تربوية كبيرة تحتاج إلى مجهودات كثيرة من مؤسسات عدة، يشارك فيها تربويون وعلماء اجتماع ونفس وعلماء شريعة لبث رسائل ونصائح تربوية وكذلك إيصال منهج تربوي متكامل قائم على الدليل من العلوم المختلفة.





وأضاف، أن الأزهر بدأ من نفسه بهذا الدور وأطلق حملة "جنة" لبث رسائل قصيرة للأسرة ولمس المواطن التي بها خلل أو نقص في الأسرة، كما تم التواصل مع القنوات الفضائية لعمل برامج تصل للكثير من الناس ونسعى لتوسعة عمل الحملة بالكثير من الجهود المختلفة، من خلال عمل ندوة شهرية يحضرها الكثير والكثير، وكذلك عمل دورات للآباء والأمهات لإكسابهم مهارات تربوية.





وقال الدكتور محمد المهدي، إن مفهوم التربية العشوائية هو المفهوم السائد حاليا في المحاضن التربوية "الأسرة، المدرسة، دورالعبادة، الإعلام".





وأضاف عضو حملة"جنة"، أن القائمين على المحاضن التربوية عليهم أن يدركوا المنهج التربوي الكامل في تربية الأطفال،ولكن للأسف هذا غير موجود، فهؤلاء يتلقوا توجيهات أو نصائح من وقت لأخر وأحيانا تكون متضادة فمثلا قد يجلس الوالدين أمام برنامج تليفزيوني يحثهم على منح حرية الاختيار للأطفال وينقل لقناة أخرى فيعطيهم توجيه بالحزم مع الأطفال في التربية فيحدث الخلط في الرسالتين.





وأشار إلى أن الإعلام الإلكتروني الذي يتلقى منه الطفل رسائل كثيرة غالبا ما تكون عشوائية ومشوهة تشوه فكر ووجدان الطفل، ومن هذا ظهور حلقات شعر وطرق لبس غريبة انتشرت في المجتمع،موضحا أن الطفل يتلقى من الوسائل الإلكترونية رسائل كثيرة تفوق ما يتلقاها أو يتعلمها من الأب أو الأب وهنا تكمن الخطورة في المراقبة على ما يصدر للأطفال من رسائل إلكترونية.









وقال أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة" لمواجهة العنف ضد الأطفال التي أطلقها الأزهر الشريف، إن هناك ظاهرة منتشرة بين كثير من الأمهات وهى ترك أطفالهن أمام القنوات التليفزيونية سواء الكرتون أو الموجهة للأطفال.





وأضاف، أن بعض هذه القنوات تبث محتوى مشوه فيتسبب في تشويه التركيبة النفسية والتربوية للطفل، وفي بعض القنوات يكون محتواها جيدًا ولكن ترك الطفل أمام هذه القنوات لساعات طويلة يترك أثر في نفوس الأطفال وقد يصابون بسببها بمرض التوحد.





وأشار إلى أن كثير من هؤلاء الأطفال لا يتحدثون لأنه تعود أن يتلقى رسالة أحادية من القنوات، فهو لا يمارس اللعب ولا يتعامل مع أحياء بل صور كرتونية او مواد فيملية، حتى أن بعض الأطفال قد يصل بهم الحال إلى التحدث بلغة الكرتون، موضحا أن سبب هذا يرجع إلى استسهال الآباء والأمهات في التعامل مع بكاء الأطفال ويجلسونه أمام التلفاز لمشاهدة هذه القنوات وسواء ما تصدره إيجابيا أو سلبيا فإنه يفسد التركيبة النفسية للطفل، ناصحا الوالدين بالإبتعاد عن هذه الطريقة في التربية ويشملها كذلك الهواتف المحمولة واللعب عليها.





وأشار إلى أن الطفل تحت سن عامين لا يعرض للشاشات ومن سنتين حتى ست سنوات لا يرى الشاشات إلا وقت قليل وإن تعرض لها فلابد أن تكون الأم أو الأب معه ولا يترك منفردا.









وقال المهدي، إن الشئ المهم جدا في الحياة الذي لا يستوجب استخراج رخصة هو الزواج وحق الأبوة والأمومة، مضيفا، أن الكثير يتزوجون وينجبون أطفالا وليست لديهم التوعية الكافية ولا الثقافة في العلاقات الزوجية وكيفية إدارة شئون الحياة ولا كيفية تربية الأطفال وتنشئتهم في جو مناسب وتشكيل فكرهم ووجدانهم بشكل صحيح.





وأشار عضو حملة جنة بالأزهر، إلى أن الآباء والأمهات قد يؤذون أطفالهم الذين هم أقرب الناس إليهم وذلك بشكل غير متعمد لأنه يكون بحسن نية، منوها أن دولة ماليزيا اكتشفت زيادة نسب الطلاق فاستحدثوا ما يعرف برخصة الزواج وهى دراسة لمدةستة أشهر وةلا يتم عقد القران إلا بالحصول على هذه الرخصة، موضحا أن رخصة الزواج في ماليزيا تتضمن العلاقات بين الزوج والزوجة وأدبيات وذوقيات الزواج،وتتضمن كذلك كيفية تربية الأطفال وتثقيف الوالدين بكيفية التعامل مع الأطفال.





وذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية تعكف على إعداد دورة للمقبلين على الزواج لأنه تم مناقشةهذا الأمر في مجلس النواب لضرورة هذه الدورة للمقبللين على الزواج وبصدد تقنين هذا الأمر بعدم عقد القران لأي شخص لا يحصل على هذه الدورة.





وقال إن الأب والأم لم يعد عندهما وقت للعب مع الأطفال، مضيفا أن الوالدين لم يعد لديهما طاقة لتربية الأطفال القائمة على التفاعل مع هذا الطفل الناشئ ومن خلال هذا التفاعل يتشكل فكر ووجدان الطفل، منوها أنه بطبيعة الحال هذا الأمر يعتبر شاقا ومرهقا لكنه في مصلحة الطفل.





وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون لدى المدرسين في الحضانات وعي تربوي لكن الواقع غير ذلك فنظرا للنقص في الحاصلين على التأهيل التربوي فكثير من المدارس الخاصة تستعين بمدرسين غير مؤهلين تربويا فيظهر النقص في المهارات التربوية وعلى هذه المدارس أن تخصص دورات تربوية لهؤلاء المدرسين.





وناشد المهدي، المجلس القومي للأمومة والطفولة ضرورة التنسيق في هذا الأمر لأنه المعنى بكل شئون الطفل في مختلف الأماكن، حتى تصل الرسالة التربوية للطفل في البيت والمدرسة.





من ناحية أخرى، قال الشيخ محمود الهواري، عضو حملة "جنة" الأزهر، إن النبي الكريم كان يلاعب الحسن والحسين ويجعلهما على ظهره ويقول "نعم الجمل جملكما" ضاربا أروع الأمثلة في تربية الأطفال حتى مع شدة الانشغال بهموم الأمة.





وأضاف الهواري، أن الآباء والأمهات عليهم ألا يهملوا وقت اللعب وتربية الأطفال لأنه ضرورة لا تقل أهمية عن كل ضروريات الحياة، منوها بأن ديننا الحنيف وتاريخنا الكبير عنوانه الرحمة بالأدلة والنصوص والواقع.





وأشار إلى أن حادثة قتل الطفلة "جنة" كان سببا في إطلاق الأزهر حملته الحالية لمواجهة العنف ضد الأطفال، لأن هذه الواقعة ليست هينة فمقتل الطفلة لم يكن متعمدا وإنما كان بدافع التربية والتأديب كما ظن من فعل هذا وارتكب هذه الجريمة، لافتا الى أنه لايوجد تربية تكون نتيجتها القتل وإنما هدف التربية هو التنشئة السليمة، مؤكدا أن الأطفال أمانة في عنق الآباء والأمهات فكل لفظ ينطق به الطفل يُسأل عنه والداه، وجاءت حملة"جنة" الأزهر لنشر الأفكار السليمة للتربية الصحيحة من المنظور الشرعي والإسلامي والمنظور النفسي والعلمي.





وأضاف أن معظم الآباء والأمهات يلبون حاجات الأطفال من المأكل والمشرب والملبس ولا يتطرقون إلى تشكيل الفكر والوجدان، منوها بأن المشاكل العقدية تعود في جذورها إلى التربية.





وقال عضو حملة "جنة" بالأزهر الشريف، إن التأديب مطلوب في تربية الأطفال ولكن بقدر وعقل وبشكل يوصل الطفل لسلوك صحيح ولا يشوه نفسيته، ولا يصل لمرحلة التعذيب والانتقام،مستشهدا بأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أتي أطفال جعفر بن أبي طالب بعد استشهاد والدهم في الغزو، وحمل الأطفال وطبطب عليهم وطمأنهم لعدم تأثرهم بوفاة أبيهم وأكد لأمهم أنه سيكون وليهم في الدنيا والأخرة ولن يجعلهعم شكون من شئ أبدا.





وأشار إلى أن هذا المشهد النبوي مع هؤلاء الأطفال هو درس كبير في الحياة وتربية الأطفال والإشفاق على الأخرين ، من حرص النبي على تحسين نفسية الأطفال في هذا السن الصغير ويبعد عنهم التأثر بأمور الحياة وكذلك وقوف النبي بجانب أمهم وعدم تأثرها بالفقر والإنفاق على أولادها، منوها أن هذه الحالة نريد أن نتأثر بها في التعامل مع أطفالنا وألا نقارنهم بغيرهم في الدراسة ولا نهددهم أبدا بالضرب أو الأذى إن لم يحصلوا على درجة معينة في الامتحانات.





وقال الهواري، إن هناك ناحية مهمة جدا في الأحكام الشرعية ينبغي عدم إهمالها وهي جمع النصوص في المسألة الواحدة وعدم الحكم عليها بنص واحد وترك الباقي، مضيفا أن أمر الزراعة في الإسلام مهم جدا وهو من باب إعمار الأرض وتساهم في النهضة باقتصاد البلاد، منوها أنه لو اتبعنا قاعدة أخص نص واحد في المسألة ، فقد نصل لتحريم الزراعة على الناس لأن هناك حديث يقول " مر أبو الدرداء بعد أن رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال، سمعت النبي يقول لا يدخل هذا بيت إنسان إلا أدخله الله الذل".





وأشار إلى أن الحديث صحيح ولكن ليس من المنطق أن نحكم بتحريم الزراعة أو العمل فيها، والفيصل ألا يتم أخذ النص بمفرده بل لابد من جمعه مع باقي النصوص التي تحدثت عن أمر الزراعة حتى تكتمل الخريطة في الحكم على المسألة كحديث "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسلها".





وتابع: حديث "علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" الضرب في الحديث ليس بمعناه المجرد فالمقصود منه التخويف حتى إن لزم الأمر مع الطفل فيكون غير مبرح ولا مؤذي ولا يتسبب في قطع جلد، منوها أن هناك نص أخر في هذه المسألة وهو قوله تعالى "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا" منوها أن لفظ الأهل يدل على أن المخاطب كبير وهو القابل للاقتناع أكثر من الطفل وبالتالي أمر الله تعالى بالصبر عليه مع الكبير فكيف يكون الحال مع الطفل الذي ليس لديه القدرة على على الاقتناع مثل الكبير؟ بل هو أحق بالصبر والمعاملة الحسنة بدون الضرب أو الأذى النفسي له.





وأضاف الهواري، أن من ينادي بعدم ذهاب الأطفال للمساجد بحجة اللعب أو إحداث صوت عالي ليس مبررا لمنع الأطفال من المسجد وعلاج خاطئ للمشكلة ، فعلى الوالدين أن يؤدبوا أولادهم في البيوت ويعلموهم حرمة المسجد وعلى من يصلي في المسجد أن يرفق بالأطفال ويعلمهم هو كذلك ولا ينهرهم حتى لا يكرهوا الصلاة والذهاب للمسجد.





وتابع: النبي الكريم كان يصلي بالناس ويأتي الحسن ويطئ على ظهر النبي وهذا كان في المسجد وليس خارجه أو في البيت، فحضور الأطفال له إيجابيات كثيرة.





وشرح الدكتور محمود الهواري، كيفية الإجابة على أسئلة الأبناء الصعبة والمعقدة، قائلا "لا بد من مراعاة عقلية الطفل وعدم الاستهزاء به".





وأضاف، أن الطفل لو وجه لوالديه سؤالا علميا أو فقهيا أو في أى مجال، فمن الطبيعي أن الطفل لن يفهم الفلسفة أو الإجابة العلمية أو اختلاف الفقهاء، فينبغي أولا تبسيط المعلومة لتناسب عمر الطفل.





وأشار إلى أن الطفل أحيانا يسأل عن أمور ليست في مستوى إدراكه فالحل هنا أن يأخذ الأب ابنه إلى الجانب الذي يحبه في هذه المسألة، فمثلا "الطفل يسأل عن كيفية صنع هذه اللعبة البلاستيكية، فهو لن يفهم ما يتم داخل المصنع من إعادة تدوير البلاستيك ويتم تشكيله بصورة معينة ويدخل مثلا في فرن وما إلى ذلك، فالأفضل أن نخبره بأن هناك عاملا ماهرا اجتهد وطور من نفسه ونفذ مشروعا وصنع هذه اللعبة بدقة فهذا أفضل من الإجابة العلمية على الطفل لأنه لن يفهمها وسيظل نفس التساؤل موجودا في ذهنه.



