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رياضة

قرار جديد من ميتشو بشأن معسكر الزمالك

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:40 م
الصربي ميتشو
الصربي ميتشو
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على الاستعانة بعدد من الناشئين خلال معسكر الفريق المقرر انطلاقه بمدينة السادس من أكتوبر الخميس المقبل في ظل النقص العددي لغياب لاعبي المنتخب الأولمبي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية خلال معسكره المقبل بمدينة السادس من أكتوبر والذي سيستمر لمدة أربعة أيام بناء على طلب ميتشو.
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