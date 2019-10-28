وفد رياضى سعودى فى المغرب.. اعرف السبب

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري بمقر السفارة، وفدًا من الهيئة العامة للرياضة برئاسة عبد الله الزايدي، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد للمملكة المغربية الشقيقة في إطار تبادل الوفود.



ونشرت السفارة السعودية فى المغرب عبر حسابها على "تويتر"، أن الاستقبال أكد أهمية هذه الزيارات في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى متانة الروابط الأخوية الوطيدة بين قيادتي البلدين في مختلف المجالات.



الجدير بالذكر، أن المغرب يعد حليفًا تاريخيًا للسعودية، وتربطهما روابط التاريخ ومصالح سياسية واقتصادية.