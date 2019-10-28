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رياضة

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الكرة المصرية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:39 م
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن مفاجأة سارة لـ جماهير الكرة المصرية بشأن اكتشاف عدد من المواهب الكروية الجديدة.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحه الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " قريبا الإعلان عن تفاصيل مشروع بنك المواهب "

وجاء ذلك تعليقا على خبر كالتالي : ⁩وزير التعليم العالي يستعرض خطة تغطية دوري الجامعات ويستحدث مبادرة لاكتشاف الموهوبين رياضيا

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات بحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام بمقر وزارة التعليم العالي والاعلامي احمد شوبير رئيس اللجنة.

استمع الدكتور خالد عبد الغفار لرؤية أعضاء اللجنة وخطتهم لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما ناقش اللجنة في الاستعدادات والتجهيزات لتغطية دوري الجامعات التي سينطلق تباعًا ابتداء من اول نوفمبر المقبل ويشمل ٣٤ لعبة رياضية.

وطالب وزير التعليم العالي، اللجنة الإعلامية لاتحاد الجامعات بوضع تصور لتنفيذ مشروع بنك المواهب الذي يساعد على اكتشاف كل من لديه موهبة رياضية سواء من من داخل الجامعات المصرية او من خارجها."

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