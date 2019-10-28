فيديوجراف| تفاصيل خناقة جورج قرداحي وريهام سعيد

أثارت الإعلامية ريهام سعيد جدلا واسعا بسبب تصريحاتها بشأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة مؤكدة على أن هذا الأمر قد يتسبب فى وفاتهم وهو الأمر الذى دفعها لتوجيه اللوم والعتاب لهؤلاء الأشخاص الذين تتسم أجسامهم بزيادة فى الوزن.



وكان هذا التعليق قد تسبب فى حالة من الاستنكار والاستهجان الكثير من المجتمع العربى والمصرى وأكدت أنها لم تقصد الإهانة لهذه الفئة وإنما تحاول دق ناقوس الخطر لهم.



كان هذا التبرير لم يشفع لها حتى دخلت فى تراشق بالألفاظ مع الإعلامى جورج قرداحى الذى علق على ما قالته بأحد البرامج اللبنانية وهاجمها بشراسة قائلا: "ريهام سعيد لازم تضرب بالجزمة" ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.