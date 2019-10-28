سوهاج تستعد لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأول على مستوى الجمهورية

تواصل جامعة سوهاج استعداداتها، لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأول على مستوى الجامعات المصرية (أعضاء هيئة التدريس -عاملين - طلاب)، والذي يقام لأول مرة بجامعة سوهاج.



ومن المقرر أن يتم التنظيم بمشاركة العديد من الجامعات المصرية خلال إجازة منتصف العام الحالى 2019 - 2020م، تحت شعار " فى حب مصر إتجمعنا".



جاء ذلك خلال موافقة مجلس الجامعة الذي عقد أمس الأحد، في جلسته الدورية لشهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م، بمقر كلية الآداب بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل.



من جانبه صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يهدف إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات المصرية، وتشجيع الحوار الثقافي بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من مختلف الجامعات المصرية.



وأضاف عزيز، أن هذا الأسبوع سوف يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق التكامل بين الجامعات المصرية وتبادل الخبرات بينهم.