تقييم مراكز مشروع 1000 حلم لخماسي كرة القدم للفتيات

قامت وزارة الشباب والرياضة والمجلس البريطاني الثقافي و الاتحاد المصري لكرة القدم، بتقييم مراكز مشروع "1000 بنت 1000 حلم" لخماسي كرة القدم للفتيات علي الملعب الرئيسي لمركز شباب النصر بحي راشد بمحافظة سوهاج.



وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور الوزير احمد الأنصاري محافظ سوهاج والدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وممدوح طلب وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة سونيا دنيا مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة والدكتور أحمد شعبان مدير المشروع بالوزارة والدكتورة جهاد جمال متابع عام المشروع بالوزارة والشريف يوسف مدير التنمية الرياضية بسوهاج والدكتورة مي صبري مدير المشروع بالمحافظة.



ويحظي مشروع 1000 بنت 1000 حلم باهتمام.كبير من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسين عبداللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايز حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي ورحاب ممدوح المدير الإداري وميريت سعيد اداري الفريق من اجل الوقوف علي مستوي جميع اللاعبات وضم أفضل العناصر للمتتخب ورعايتهم بشكل جيد من اجل انشاء قاعدة سليمة للكرة النسائية.

ويشمل المشروع أيضا محافظات المنيا وأسيوط وبني سويف