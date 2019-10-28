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رياضة

مفاجأة.. تسريب هوية الفائز بالكرة الذهبية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
كشف تقرير صحفي عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وذكرت صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية.

ونوهت أن رونالدو تقدم على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن العديد من الاتصالات أجريت في الأسابيع الأخيرة بين كريستيانو واللجنة المسؤولة عن الكرة الذهبية.

وأشارت إلى أن نجم يوفنتوس استقبل وفدًا من فرنسا لإجراء حوار معه، من أجل نشره بعد حفل توزيع الجوائز.

وأوضحت أن رونالدو حصد لقب الكالتشيو وكأس السوبر المحلي مع السيدة العجوز، كما نال لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده وتجاوز حاجز الـ 700 هدف في مسيرته، بجانب أهدافه ضد أتلتيكو مدريد وأياكس في دوري الأبطال الموسم الماضي.
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