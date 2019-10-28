اخبار التعليم .. جامعة حلوان تحصد المركز الثامن عربيًا فى تصنيف QS.. طلاب جامعة عين شمس بمصنع السكة الحديد.. مدرسة القاهرة الدولية توعى الطلاب ضد التنمر.. واليونسكو تقدم منحا لشباب الجامعات

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
جامعة حلوان تحصد المركز الثامن عربيًا فى تصنيف QS العالمي
في إطار مبادرة كل يوم جديد| شباب جامعة عين شمس يزور مصنع السكة الحديد
مدرسة القاهرة الدولية تنظم فعاليات لتوعية الطلاب بخطورة التنمر..صور
اليونسكو تقدم منحا جديدة لشباب العلماء في مجال العلوم البيئية
مشروع بحثي كبير بين جامعة الأزهر وفاروق الباز لاستغلال مياه الأمطار.. تفاصيل
رئيس جودة التعليم تتفقد المدارس المعتمدة بــ 8 محافظات
التعليم العالي: دور الاتحادات الطلابية ممارسة الأنشطة المهمة للقضايا الوطنية
بروتوكول تعاون بين زراعة الشرقية وجامعة الزقازيق
جامعة حلوان تشارك في حفل ختام أسبوع شباب الجامعات الافريقية الأول
برعاية الإمام الأكبر.. قافلة طبية تنموية شاملة من جامعة الأزهر لأهالي المنيا
رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في أسبوع الشباب الإفريقي
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
جامعة حلوان تحصد المركز الثامن عربيًا فى تصنيف QS العالمي
في إطار مبادرة كل يوم جديد| شباب جامعة عين شمس يزور مصنع السكة الحديد
مدرسة القاهرة الدولية تنظم فعاليات لتوعية الطلاب بخطورة التنمر..صور
اليونسكو تقدم منحا جديدة لشباب العلماء في مجال العلوم البيئية
مشروع بحثي كبير بين جامعة الأزهر وفاروق الباز لاستغلال مياه الأمطار.. تفاصيل
رئيس جودة التعليم تتفقد المدارس المعتمدة بــ 8 محافظات
التعليم العالي: دور الاتحادات الطلابية ممارسة الأنشطة المهمة للقضايا الوطنية
بروتوكول تعاون بين زراعة الشرقية وجامعة الزقازيق
جامعة حلوان تشارك في حفل ختام أسبوع شباب الجامعات الافريقية الأول
برعاية الإمام الأكبر.. قافلة طبية تنموية شاملة من جامعة الأزهر لأهالي المنيا
رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في أسبوع الشباب الإفريقي