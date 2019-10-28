بالأرقام.. ميسي يسجل أسوأ بداية له في الليجا منذ 14 عامًا

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هذا الموسم مع فريق برشلونة الإسبانى من تراجع مستواه وابتعاده عن التهديف، خلال 9 جولات حتى الآن من الدورى الاسبانى نجح النجم الأرجنتيني في تسجيل هدفين فقط، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستواه.



ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الاسبانى برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق غرناطة الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.



فكرة تجديد تعاقد ميسي مع فريق برشلونة حتى الآن لم تحسم، وتحاول إدارة الفريق الكتالوني في تقديم عرض للنجم الأرجنتيني الذي ينتهي عقده مع الفريق موسم 2021، ومسألة تجديد تعاقده أولوية للإدارة .



ووصل لميسي العديد من العروض الفترة الماضية ، ومازالت فكرة حسمه لتجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني لم تحسم .



ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى إحصائية رقمية عن بداية ميسي هذا الموسم، وبدايته المشابهة في الاداء موسم 2005، على النحو التالى:



ماذا قدم ميسي حتى الآن مع برشلونة هذا الموسم؟



خاض ميسي 4 مباريات مع برشلونة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق في بطولة الدورى الأسبانى حتى الأن، نجح في تسجيل هدفين فقط وصناعة مثلهم.



دوري أبطال أوروبا



شارك مع برشلونة في 3 مباريات، نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.



جدير بالذكر أن النجم الأرجنتينى تعرض لإصابة أبعدته عن عدد كبير من مباريات الليجا هذا الموسم ولم يشارك سوى في مباريات قليلة .



إحصائيات ميسي في موسم 2005؟



موسم 2005 للنجم الأرجنتينى من أسوأ المواسم له مع فريق برشلونة الإسباني، حيث شارك في 17 مباراة بالدوري، نجح في تسجيل 6 أهداف فقط وصنع هدفين.