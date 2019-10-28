رئيس بيلاروسيا: سنرد على نشر قوات أمريكية في ليتوانيا

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن رد بلاده على نشر قوات أمريكية في جمهورية ليتوانيا سيكون من دون التلويح بالسلاح، مؤكدا أن بيلاروسيا دولة محبة للسلام، ولا تريد الحرب.



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن هذا التصريح يأتي في أعقاب إصدار رئيس بيلاروسيا تعليمات لإعداد خطة لاتخاذ الخطوات الهادفة إلى ضمان رد مناسب على نشر تجمع قوات أمريكية يضم الأفراد والمدرعات في لتوانيا، وذلك في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الدولية.



ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله خلال استماعه إلى تقرير عن حالة الوضع السياسي العسكري والمخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجهها الجمهورية، بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بالرد عليها: "لم يسبق أن تم نقل القوات من وراء المحيط إلى المنطقة القريبة لحدودنا بشكل مباشر، وفي رأيي هذه هي المرة الأولى بالنسبة لليتوانيا، ونحن مجبرون ببساطة على الرد على مثل هذه المظاهر وفي الوقت نفسه يجب أن ندرك أن علينا ألا نلوح بالسلاح".



وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في 21 أكتوبر الجاري بنشر كتيبة من القوات وعشرات الدبابات في ليتوانيا، إذ وصلت عشرات من دبابات "أبرامز" وعربات "برادلي" المدرعة إلى منطقة تدريب الجيش في "بابراد"، وقبل عامين نشر الناتو كتيبة متعددة الجنسيات بقيادة ألمانيا قوامها نحو ألف جندي في ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو.