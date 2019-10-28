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حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية..صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، اليوم الاثنين، بشقة سكنية في عقار بمنطقة نجع العرب بسبب تسرب غاز طبيعي، دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغا يفيد اندلاع حريق بعقار بشارع 5 بمنطقة نجع العرب، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

بالفحص تبين أن الحريق نشب بمطبخ شقة سكنية بالطابق الثاني بالعقار المشار إليه بسبب حدوث تسرب من ماسورة الغاز.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على النيران دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بقسم شرطة مينا البصل بالواقعة.
الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية..صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية..صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية..صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية..صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية..صور
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