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أخبار البلد

الجامعة المصرية بكازاخستان تشارك في حملة الأوقاف العالمية "هذا هو الإسلام"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:29 م
جانب من اللقاء العلمي
جانب من اللقاء العلمي
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عبد الرحمن محمد
عقد الدكتور محمد الشحات عبد الحميد الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، لقاءً علميا موسعًا بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة للتعريف بحملة وزارة الأوقاف العالمية " هذا هو الإسلام " للتعريف بصحيح الإسلام بحضور الدكتور محمد بشار عرفات رئيس مركز التواصل الحضاري والتعاون المؤسسي بأمريكا ، وعدد من قيادات وطلاب الجامعة.
يأتي ذلك في إطار عدة ندوات وفعاليات وأنشطة تشارك بها الجامعة في حملة " هذا هو الإسلام " التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية .

كما يأتي اللقاء في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف محليا ودوليا ، وفي ضوء إطلاق الوزارة الحملة العالمية " هذا هو الإسلام " للتعريف بصحيح الإسلام بعشرين لغة خلال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 

وخلال اللقاء ثمن الشحات الجندي على جهود وزارة الأوقاف في خدمة دين الله الحنيف، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في قضايا تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير ورسالة الإسلام السمحة ، ومواجهة الفكر المتطرف.

وأعلن تأييده لحملة الأوقاف " هذا هو الإسلام " والمشاركة فيها من خلال عقد الندوات واللقاءات الدينية داخل الجامعة وخارجها لإظهار الصورة السمحة للدين الإسلامي السمح .
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