بعد 10 أيام.. دوزى يقترب من 11 مليون مشاهدة لأغنية "خلوها تهدر"

اقترب نجم الأغنية المغربية عبد الحفيظ دوزي من 11 مليون مشاهدة على اليوتيوب بأحدث أغنياته المصورة "خلوها تهدر"، التي طرحتها شركة "مزيكا" منذ 10 أيام.





الاغنية من كلمات وألحان شقيقه الفنان عبد القادر دوزى، وتوزيع موسيقى مراد مجود، ومن إخراج التركى كمال بشبورك.





يذكر أن أغنية "خلوها تهدر" هي التعاون الثالث بين دوزى ومزيكا التي تعاقد معها العام الماضى، وأطلق تحت رعايتها أغنية "آمر"، التي حققت نجاحا كبيرا وصل إلى 79 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وأيضا أغنية "باختصار" التى حققت أيضا نجاحا كبيرا وتخطت 40 مليون مشاهدة على اليوتيوب.