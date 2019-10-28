لوسي في حوارها لـ صدى البلد: أرشح دنيا سمير غانم لتجسيد قصة حياتي.. وشخصية أم عبدالله في فيلم ورقة جمعية أبكت فريق العمل.. وندمانة على المشاركة بهذا المسلسل

لوسي لـ صدى البلد:

- تصوير فيلم ورقة جمعية وصل لـ 20 ساعة يوميا

- ندمت على المشاركة في مسلسل مذكرات سيئة السمعة

- لم أقلق من مشاركة الجيل الجديد

- الورق هو الأهم في العمل الفني





الفنانة الكبيرة خصت موقع "صدى البلد" بالحديث عن تفاعل وردود الفعل التي وصلتها إضافة إلى كواليس العمل وجديدها خلال الفترة المقبلة، كما تحدثت عن وجهة نظرها في الفنانة التي يمكن أن تؤدي قصة حياتها ومميزاتها من حيث الموهبة سواء في التمثيل أو الغناء أو الرقص..



لوسي أعربت عن سعادتها بردود الفعل عن فيلم "ورقة جمعية"، وأضافت: «شخصية أم عبد الله من واقع مجتمع، عندما عرض علي الدور شعرت أنني من سكان الحارة وأن الشخصية قريبة من شخصيتي الحقيقية، أم عبد الله تملك ابتسامة وهي تتحدث ملئية بالتفاؤل والحنان والثقة، أيضا شخصية المخرج أعطت روح للدور».



وتذكرت كواليس التصوير قائلة: لا أنسى أن العاملين في الفيلم تعاطفوا مع أم عبد الله لدرجة أنه عندما توفيت في نهاية أحدث الفيلم وجدت البكاء في أعينهم، كل هذه الأمور جعلتني أشعر بحالة من السعادة وأنا أجسد الدور بواقعية.



وعن المجهود الكبير خلال تصوير الفيلم، قالت لوسي، إن التصوير استمر لساعات طويلة تصل إلى 20 ساعة يوميا، أيضا تتطلب الشخصية عدم وضع ماكياج نهائيا وبالفعل التزمت خاصة أن هذا الموضوع نراه فى السينما الأمريكية، حيث يظهر الممثلون الأجانب دائما على طبيعتهم. وتابعت: كانت أم عبد الله حريصة على أن تشرب شاي باللبن طوال الأحداث وأنا لا أحبه لكن الشخصية تتطلب مني هذا كذلك صعوبة حالة الجو فالطقس كان شديد البرودة.



وأكملت: عندما عرض عليها دور فيلم "ورقة جمعية" اعجبت به، خاصة أن الدور جديد وله تحضيرات معينة، وقالت: جلست مع المخرج أحمد البابلي ورسم لي الشكل الذي سوف أظهر به وطلب مني ارتداء جلباب زيتي الا أنني طلبت منه أن تكون فاتحة وبالفعل وافق.



ولفتت الى ان كل المشاركين في العمل بينهم حالة من الحب والتعاون بداية من عامل البوفيه مرورا بالفنايين المشاركين، ومن وجهة نظري الشخصية أن حالة الحب اظهرت علي الشاشة، كل هذه العوامل من أسباب نجاح العمل.. قالت النجمة لوسي إنها لم تقلق من مشاركة المخرج أحمد البابلي في أولى تجاربه الإخراجية في الأفلام الطويلة خلال فيلم "ورقة جمعية".



وأضافت: "أريد أن أوضح أمرا هام، أن ثاني تجارب المخرج داود عبد السيد شاركت فيه من خلال فيلم (البحث عن سيد مرزوق)، وأول تجربة إخراجية للمخرج رضوان الكاشف كنت بطلة فيلم، وفيلم "حب في الثلاجة" الأول للمخرج سعيد حامد وماهر عواض كنت أيضًا بطلة العمل، لديّ قناعة كبيرة سواء في الاعمال السينمائية أو التليفزيونية أن الورق هو الأهم ثم أجلس مع المخرج وأتحدث معه ولدي قناعة أن المخرج الموهوب هو الذي يقدم موضوعا مهما.



وعن فيلم " ورقة جمعية" قالت الفنانة لوسي وجدت المخرج أحمد البابلي تارك لي رسالة علي "الواتس اب" تتضمن أن هناك فيلم يسمي " ورقة جمعية " وكل أفتح مشهد أجد لوسي أمامي علي المصطبه "وأنا لا أستطيع أن أنان بسبب وجودك معي في كل مشهد طلبت مه علي الفور ارسل لي السيناريو وبالفعل قرأت العمل من الساعة 7 مساء الي الساعة 1 صباحا قراءة مستمرة، لاتصل به لأبلغة بانني وافقت علي العمل، وطلبت منه أن يشرح لي ماذا أفعل في الدور فاثناء المكمالة شعرت بانه فاهم وواعي ولديه اجابات مقنعة فوافقت علي الفور".



تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات عندما يتعرض أي شخص لمشكلة ما.. ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.



أما عن مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير" أمام الفنان أحمد بدير الذي عرض منذ فترة، عبرت النجمة لوسي سعادتها، وقالت: تعاقدت رسميا عليه وبدأنا التحضير له بعد فترة قصيرة من عرض الجزء الثانى، وعقدنا جلسات عمل، ووجدنا أن المؤلف فى استطاعته أن يمد أحداثه دون ملل. والشخصيات لها أبعاد أخرى وتغييرات يشهدها الجزء الثالث بعدما حقق الجزأين الأول والثانى نجاحا جماهيريا كبيرا.



مسلسل "البيت الكبير" المسلسل دراما صعيدية ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعي، ويشارك في بطولته لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلى الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.



وكشفت لوسي عن أصعب موقف تعرضت له خلال مشوارها الفني الطويل المليء بالمفاجآت.. أضافت : تلقيت اتصالا هاتفيا من صناع فيلم "الوعد" وعرضوا علي دور ضيفة شرف في الفيلم، وقالوا لى إن الدور صغير لكنه سيضيف الكثير والقصة للكاتب الكبير وحيد حامد فطلبت منهم السيناريو، واكتشف أنه 7 صفحات فاقترحت بأن يتحول إلى صفحة واحدة وتختصر الكثير من الكلمات المتكررة مع بعض التعديلات، وبالفعل تم اختصار المشهد إلى صفحة ونصف وجرى تصويره في يومين، وحقق هذا المشهد ردود فعل قوية رغم أنه مشهد واحد.



فيلم الوعد انتاج عام 2008 وبطولة محمود ياسين، وروبي، وآسر ياسين، وغسان مسعود، قصة وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين ، وتدور أحداثه حول زعيم العصابة "السحراوي" الذى يقرر التخلص من أحد رجاله القدامى "يوسف" بعد أن أصيب بالسرطان وأخذ بعضا من الأموال التي تخص العصابة، فيكلف "عادل" للقضاء عليه، كما يكلف "فرحة" بمراقبة "عادل" إلا أنها تقع في حبه وتكشف له نفسها، وتتوالى الأحداث في اتجاهات مختلفة غير التي تم التخطيط لها.



وقالت لوسي إن هناك مجموعة من الأعمال الفنية ندمت عليها خلال مشوارها الفني.. وأضافت: رشحني المخرج لمسلسل "مذكرات سيئة السمعة" للمؤلف محمد مسعود وكان العمل يناقش توأم تعرضوا للخطف الأولي نشأت في الشارع والثانية عاشت في قصر وأعجبت بالشخصية لكن فوجئت أنني أجسد شخصية والفنانة نيللي شخصية أخري، وبالفعل كلمت النجمة نيللي وطلبت منها أن تقبل الدور ولم توافق على العمل فالشركة المنتجة استعانت بالفنانة سوزان نجم الدين في دور الفتاة الارستقراطية بدلا من نيللي، من أجل دوري في المسلسل فصلت ملابس رجال بلدي وكنت أربط العمة فوق الرأس مثل بائعي الخضار واخترعت طريقة كلام خاصة بالشخصية فهناك ممثلة قلدتني في طريقة كلامي في العديد من المسلسلات مؤخرا و"مكنش اسم الشخصية عاجبني عرضوا عليا 150 اسم عشان اختار اسم اخترت اسمها "مرة" عشان يبقا فيها صفات الشخصية" ، واكتشفت أن دوري يقص منه مشاهد كثيرة، وكنت حريصة علي أن أزور المونتاج ووجدت أن من كل 10 مشاهد يحذف مشهد لي فيحدث خلل بالحلقات لذا أطلقت على المسلسل اسم "ذكريات سيئة السمعة".



وقالت الفنانة لوسي، إنها لا تمانع في تجسيد قصة حياتها في عمل تليفزيوني، خاصة أن هناك أعمالًا فنية نجحت: "أشعر بأنني لم أصل الي هذه المرحلة التي تؤهلني لتقديم سيرتي؛ لأنني لم أقدم أعمالا كثيرة ولكن من وجهة نظري الشخصية أجد أن الفنانة فاتن حمامة وماجدة الصباحي ونادية الجندي ونبيلة عبيد هن من يستحقين أن يقدمن سيرتهن الذاتية".



وأضافت: لابد أن تكون فنانة تجمع بين التمثيل والغناء والرقص ولكن أعتقد من وجهة نظري الشخصية الفنانة دنيا سمير غانم تمتلك موهبة فنية كبيرة سواء في التمثيل أو الغناء أو الرقص.



يذكر أن آخر أعمال لوسي، فيلم "ورقة جمعية" ت ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.

ردود فعل قوية حققتها الفنانة لوسي من خلال فيلم "ورقة جمعية" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي خاصة أن العمل يناقش موضوعات مهمة.