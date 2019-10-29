برلماني يتقدم بطلبى إحاطة لوزيرى الإسكان والنقل

قال النائب صبحى الدالى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بشأن تأخر أعمال الصرف الصحى منذ عام 2007 حتى الان فى البدرشين بالجيزة.





وأشار صبحى الدالى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة اخر للمهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن تردى طريق مصر - أسيوط الزراعى.





كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 3 نوفمبر المقبل.





وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.



