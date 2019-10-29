Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يتقدم بطلبى إحاطة لوزيرى الإسكان والنقل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب صبحى الدالى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بشأن تأخر أعمال الصرف الصحى منذ عام 2007 حتى الان فى البدرشين بالجيزة.

وأشار صبحى الدالى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة اخر للمهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن تردى طريق مصر - أسيوط الزراعى.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 3 نوفمبر المقبل.

وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.

وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.
Advertisements

ترشيحاتنا

تدخل لفض مشاجرة فتلقى ضربة قاتلة.. وانتشار أمني أمام منزل القاتل بكفر الشيخ

فى ستين داهية .. تفاصيل جديدة فى حادث إجبار كمسرى لـ شابين على القفز من قطار الغربية

تعليق ناري من بيراميدز على انضمام 6 لاعبين لمنتخب مصر

بكلمات حزينة عن والده الراحل.. سميرة سعيد تدعم بطل نصيبي وقسمتك

فتح الباب ونزلهم بالقوة.. شقيق ضحية قطار طنطا يروي اللحظات الأخيرة قبل الحادث.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. العامري رئيسا بدلا من الخطيب.. وموعد الجمعية العمومية.. حارس جديد بالقلعة الحمراء

Advertisements

وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال

حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

8 سيارات يطبق عليها قانون المرور الجديد و4 تختفي نهائيا.. تفاصيل

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

شاب سعودي قام بفعل فاضح في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يتخذ الإجراءات ضده | شاهد

بيان عاجل من السكة الحديد عن مصير كمسري قطار الإسكندرية

على غرار بن لادن.. سر إلقاء أمريكا جثة البغدادي في البحر

تركي آل الشيخ: لن أزور الخطيب.. وأتمنى المساهمة في علاجه بأي شئ.. فيديو

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

فى ستين داهية .. تفاصيل جديدة فى حادث إجبار كمسرى لـ شابين على القفز من قطار الغربية

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. هيفاء وهبي تسوق دراجتها الخاصة

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

باللون الأحمر.. جنات تبهر الجمهور بالقفطان المغربي