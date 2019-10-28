Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:29 م
المؤتمر النسائي لمجلة
المؤتمر النسائي لمجلة حواء
Advertisements
صدى البلد
نظمت مجلة حواء مؤتمرها النسائي الحاشد تحت عنوان " رسالة المرأة المصرية للرئيس..هنكمل في ظهر الوطن"، تأكيدا على استمرار المرأة المصرية في دعم القيادة السياسية، ودعم الدولة ضد أي مؤامرات داخلية او خارجية قد تستهدفها، ومواكبة لاحتفالات أكتوبر، ، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من ٦٠ شخصية نسائية في شتى المجالات والتخصصات.

وكان من بين الحضور، النائبة البرلمانية منى منير والنائبة مايسة عطوة و النائبة منال ماهر الجميل، ومن عضوات المجلس القومي للمرأة د.رانيا يحيى عضو المجلس ود.دينا الجندي عضو لجنة المشاركة السياسية ود.اماني فاخر عضو المجلس فرع القاهرة، ومن الأحزاب د.صبورة السيد أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة ود هالة كمال امين المراة القاهرة، و د.نفرتيتي احمد نائب امين المراة بالحزب عن اكتوبر وزايد ، وعبير الغازي نائب سكرتير المراة باتحاد نقابات مصر ود.شيماء اسماعيل استشاري العلاقات الاسرية ود.امال ابراهيم رئيس مهرجان المراة العربية ، والسفيرة نجوى ابراهيم رئيس منظمة المراة المصرية والافريقية، والاعلامية سالي عاطف رئيس تحرير جريدة الصباح والكاتبة الصحفية كريمة سويدان والمحامية فاتن عريف والاعلامية امل مسعود نائب رئيس الاذاعة المصرية والاعلامية شيرين عبد الخالق المذيعة بإذاعة الشرق الاوسط والإعلامية يسر فلوكس المخرجة بقناة النيل الثقافية والسفيرة سناء زايد، ود.نسرين حسام الدين استاذ الصحافة ووكيل كلية الاعلام جامعة بني سويف والاستاذة عزة فتحي والدة الشهيد الرائد محمد زين الدين، والاستاذة علياء شاهين خريجة كلية الاعلام وربة منزل، والاستاذة ليلى زيدان خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ود.الهام سيف الدولة حمدان الأستاذ بأكاديمية الفنون، وا.كريمة الشامي الاستاذ بجامعة المنصورة ، حيث أرسلت المتحدثات العديد من الرسائل للقيادة السياسية والتي أكد فيها على استمرار المرأة المصرية في دعم الوطن على النطاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومواجهة كافة المؤامرات التي تستهدفه.

حرص المؤتمر على عرض عدد من الأفلام التسجيلية من انتاج ادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة والتي ترصد إنجازات القيادة السياسية في كافة المجالات.
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة الزقازيق يناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

معهد معتمد.. يحتفل بتخريج الدفعة 32 في مكافحة العدوى

ترشيحاتنا

نجم بيراميدز يقترب من الأهلي خلال الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

أول صورة لـ محمد صلاح في تدريبات ليفربول بعد الإصابة أمام توتنهام

البرلمان يزف بشرى بشأن أسعار الكهرباء والمياه

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور

حصاد المحترفين.. محمد صلاح يسجل للمرة الأولى منذ 5 جولات.. وعمرو وردة يتألق ويفتعل أزمة كبيرة

شاهد.. أسماك قرش مفترسة تحاصر مجموعة شباب وسط الماء.. ومفاجأة مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها الملبن.. أضرار الإفراط فى تناول حلاوة المولد النبوي

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

نشوى مصطفى تبرز إنقاص وزنها فى أحدث إطلالة.. والجمهور: خسيتى أوى