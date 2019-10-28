مجلة حواء تنظم مؤتمر "رسالة المرأة المصرية للرئيس"..صور

نظمت مجلة حواء مؤتمرها النسائي الحاشد تحت عنوان " رسالة المرأة المصرية للرئيس..هنكمل في ظهر الوطن"، تأكيدا على استمرار المرأة المصرية في دعم القيادة السياسية، ودعم الدولة ضد أي مؤامرات داخلية او خارجية قد تستهدفها، ومواكبة لاحتفالات أكتوبر، ، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من ٦٠ شخصية نسائية في شتى المجالات والتخصصات.



وكان من بين الحضور، النائبة البرلمانية منى منير والنائبة مايسة عطوة و النائبة منال ماهر الجميل، ومن عضوات المجلس القومي للمرأة د.رانيا يحيى عضو المجلس ود.دينا الجندي عضو لجنة المشاركة السياسية ود.اماني فاخر عضو المجلس فرع القاهرة، ومن الأحزاب د.صبورة السيد أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة ود هالة كمال امين المراة القاهرة، و د.نفرتيتي احمد نائب امين المراة بالحزب عن اكتوبر وزايد ، وعبير الغازي نائب سكرتير المراة باتحاد نقابات مصر ود.شيماء اسماعيل استشاري العلاقات الاسرية ود.امال ابراهيم رئيس مهرجان المراة العربية ، والسفيرة نجوى ابراهيم رئيس منظمة المراة المصرية والافريقية، والاعلامية سالي عاطف رئيس تحرير جريدة الصباح والكاتبة الصحفية كريمة سويدان والمحامية فاتن عريف والاعلامية امل مسعود نائب رئيس الاذاعة المصرية والاعلامية شيرين عبد الخالق المذيعة بإذاعة الشرق الاوسط والإعلامية يسر فلوكس المخرجة بقناة النيل الثقافية والسفيرة سناء زايد، ود.نسرين حسام الدين استاذ الصحافة ووكيل كلية الاعلام جامعة بني سويف والاستاذة عزة فتحي والدة الشهيد الرائد محمد زين الدين، والاستاذة علياء شاهين خريجة كلية الاعلام وربة منزل، والاستاذة ليلى زيدان خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ود.الهام سيف الدولة حمدان الأستاذ بأكاديمية الفنون، وا.كريمة الشامي الاستاذ بجامعة المنصورة ، حيث أرسلت المتحدثات العديد من الرسائل للقيادة السياسية والتي أكد فيها على استمرار المرأة المصرية في دعم الوطن على النطاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومواجهة كافة المؤامرات التي تستهدفه.



حرص المؤتمر على عرض عدد من الأفلام التسجيلية من انتاج ادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة والتي ترصد إنجازات القيادة السياسية في كافة المجالات.