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أخبار البلد

لأول مرة.. مصر تستضيف الاحتفال بـ يوم الغذاء الإفريقي.. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:28 م
صدى البلد
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صدى البلد
تفقد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، القاعة التي ستشهد انعقاد الاحتفالية العاشرة بـ يوم الغذاء الإفريقي، والتي تستضيفها مصر لأول مرة، والمزمع عقدها يومي 29-30 أكتوبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزراء الزراعة وخبراء من 55 دولة إفريقية.

وسوف تعقد الاحتفالية هذا العام تحت عنوان "القضاء على الجوع في القارة الإفريقية والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة لتحسين نظم الغذاء".

وتناقش الفرص والمبادرات لزيادة الاستفادة من العلوم في مجال الزراعة كما سيتم مناقشة السياسات العامة في مجال التغذية ودعم الغذاء أيضا تحسين القدرات وتبني التكنولوجيا الحديثة والاختراعات في مجال الزراعة، وكذلك تحسين سلة الغذاء داخل القارة السمراء.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد اختار مصر لتنظيم هذه الاحتفالية نظرًا لدورها البارز في دعم التنمية بالقارة السمراء وأيضا في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.
لأول مرة.. مصر تستضيف الاحتفال بـ يوم الغذاء الإفريقي.. صور
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للمرة الأولى.. مصر تستضيف الاحتفالية العاشرة بيوم الغذاء الإفريقي نهاية أكتوبر الجاري

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