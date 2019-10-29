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برلمان

طلب إحاطة أمام البرلمان لإعفاء المساجد والكنائس من رسوم الكهرباء والمياه

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:09 ص
فاتورة كهرباء
فاتورة كهرباء
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معتز الخصوصى
قال النائب رياض عبد الستار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء الأوقاف والكهرباء والإسكان بشأن إعفاء دور العبادة ممثلة فى المساجد والكنائس من رسوم الكهرباء والمياه وإلغاء نظام الكارت المستخدم لتحصيل الكهرباء والمياه.

وأشار رياض عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه لا يعقل أن يقوم المصلون كل شهر بتجميع الأموال لتحصيل الكهرباء والمياه، مشيرا إلى انه من المقرر ان يتم إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة الأسبوع المقبل لمناقشته.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 3 نوفمبر المقبل.

وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.

وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.
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