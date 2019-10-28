اعرف السعر والمواصفات.. نيسان تطرح جوك 2020 juce بالشكل الجديد.. شاهد

اعلنت شركة نيسان عن الشكل الجديد من سيارتها الشهيرة الكروس أوفر نيسان جوك 2020 والتي جاءت ببعض التعديلات في الشكل الخارحي مثل السقف العائم بلون مختلف عن جسم السيارة، وكتابة اسم السيارة على الباب الخلفي، وجعل المصابيح الأمامية والمصابيح النهارية متصلة بالشبك الأمامي.
مواصفات نيسان جوك 2020
وتتوافر السيارة الجديدة نيسان جوك 2020 بالعديد من الاختيارات حول سعة المحرك فتوافرت بمحرك 1000 سي سي واخر 1300 سي سي واخر 1600 سي سي للفئات الأعلى بقوة 200 حصان.
وتم تحديث المقصورة الداخلية بالكامل واضافة شاشة لمسية قياس 8 بوصة مدعوة بالنظام الترفيهي الجديد Nissan Connect الذي يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويتيح للسائق التحكم في مجموعة من وظائف السيارة من خلال الهاتف، مثل قفل الأبواب، أو تشغيل الأضواء.
وبالنسبة لانظمة الامان تتمتع نيسان جوك بمجموعة من أنظمة مساعدة السائق والسلامة حيث تم تزويدها بنظام الكبح في حالات الطوارئ ومساعد الحفاظ على المسار ونظام مراقبة النقاط العمياء كما حصلت على نظام ProPilot للقيادة الذاتية من نيسان.
اسعار نيسان جوك 2020
يبدأ سعر نيسان جوك 2020 من 480 ألف جنية.
مواصفات نيسان جوك 2020
وتتوافر السيارة الجديدة نيسان جوك 2020 بالعديد من الاختيارات حول سعة المحرك فتوافرت بمحرك 1000 سي سي واخر 1300 سي سي واخر 1600 سي سي للفئات الأعلى بقوة 200 حصان.
وتم تحديث المقصورة الداخلية بالكامل واضافة شاشة لمسية قياس 8 بوصة مدعوة بالنظام الترفيهي الجديد Nissan Connect الذي يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويتيح للسائق التحكم في مجموعة من وظائف السيارة من خلال الهاتف، مثل قفل الأبواب، أو تشغيل الأضواء.
وبالنسبة لانظمة الامان تتمتع نيسان جوك بمجموعة من أنظمة مساعدة السائق والسلامة حيث تم تزويدها بنظام الكبح في حالات الطوارئ ومساعد الحفاظ على المسار ونظام مراقبة النقاط العمياء كما حصلت على نظام ProPilot للقيادة الذاتية من نيسان.
اسعار نيسان جوك 2020
يبدأ سعر نيسان جوك 2020 من 480 ألف جنية.