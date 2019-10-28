اعرف السعر والمواصفات.. نيسان تطرح جوك 2020 juce بالشكل الجديد.. شاهد





اسعار نيسان جوك 2020



يبدأ سعر نيسان جوك 2020 من 480 ألف جنية.



وتتوافربالعديد من الاختيارات حول سعة المحرك فتوافرت بمحرك 1000 سي سي واخر 1300 سي سي واخر 1600 سي سي للفئات الأعلى بقوة 200 حصان.وتم تحديث المقصورة الداخلية بالكامل واضافة شاشة لمسية قياس 8 بوصة مدعوة بالنظام الترفيهي الجديدالذي يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويتيح للسائق التحكم في مجموعة من وظائفمن خلال الهاتف، مثل قفل الأبواب، أو تشغيل الأضواء.وبالنسبة لانظمة الامان تتمتع نيسان جوك بمجموعة من أنظمة مساعدة السائق والسلامة حيث تم تزويدها بنظام الكبح في حالات الطوارئ ومساعد الحفاظ على المسار ونظام مراقبة النقاط العمياء كما حصلت على نظام ProPilot للقيادة الذاتية من نيسان.