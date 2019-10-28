مجلة نور تلتقي بأبناء الجالية السورية بمدينة 6 أكتوبر

عقدت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورش عمل لأبناء الجالية السورية بمصر وذلك بمركز نور البيان بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن أنشطة وفعاليات المجلة في إطار اهتمامها بالنشء والتواصل مع كافة الأطفال من الجنسيات المختلفة ولتخفيف العبء عن الأطفال والترفيه عنهم.



تضمنت الزيارة ورشة حكي، ونقاشا مع الأطفال حول اهتماماتهم وأهمية القراءة التي تغذي العقل والتفاعل وتقبل الآخر والحوار البناء والحفاظ علي الأوطان، كما تضمنت الزيارة ورشة حكي عن كتاب طاقة نور الذي أصدرته المجلة ويتضمن قصصًا مصورة تفند الفكر المتطرف وتصحح الأفكار التي تروج لها الجماعات الإرهابية وذلك بأسلوب بسيط يتناسب مع الطفل.



كما استمتع الأطفال بمشاهدة حلقات من مسلسلي " نور وبوابة التاريخ" و"نور في قرية الطيبين"وتفاعلهم مع الأغاني التعليمية والترفيهية.



ضم الوفد الكاتب والشاعر/ عبد المنعم حسين - نائب رئيس تحرير مجلة نور، أحمد عبد الحميد / المدير الإداري للمجلة.