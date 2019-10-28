تشريعية النواب لوفد صيني: ندعم القيادة السياسية من أجل الوطن

استقبلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وفدا من نواب لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان الصيني، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين المصري والصيني وتبادل الخبرات.



وأكد النائب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية العلاقات المصرية - الصينية، وأوجه الدعم الذى يوليه البلدين لعدد من الملفات فى مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب والتبادل الاقتصادي.



وقال "أبو شقة" إن هناك علاقات تاريخية تربط البلدين، دعمتها الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتى بدأت فى عام 2014 مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى البلاد، وحرصه على تلبية الدعوة لزيارة الصين أكثر من مرة، وهو ما يعكس مدى الثقة فى الدور الصينى على المستويين الدولى والإقليمى.



وأشار خلال اللقاء إلى تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الصين فى جميع المجالات وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة مع الصين إلى جانب الاستفادة من الثقل الدولى المتنامى للصين فى دعمها لتحرك مصر السياسى فى المحافل الدولية والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية ومساندتها لآولوياتنا تجاه تلك القضايا .



وأكد "أبو شقه " على الدور المهم الذى تلعبه الصين فى حركة التنمية خلال المرحلة القادمة، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الكهرباء والنقل، مستشهدا فى كلامه بتولي شركة صينية مسئولية مشروع القطار الكهربائى الذى سيتم تشغيله بين مدينتى العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ووجود شركتين صينيتين أحدهما حكومية والأخرى تابعة للقطاع الخاص يعملان على إدارة المشروعات الصينية فى العاصمة الإدارية، إضافة إلى توقيع عقود إنشاء حى المال والآعمال فى العاصمة الإدارية بين الجانبين المصرى والصينى.



وأشار "أبو شقة" إلى تطور العلاقات بين البلدين لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات حول سبل مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، منوها بأن الصين أكدت دعمها للقدرات المصرية فى هذا المجال، حيث يشهد التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب طفرة كبيرة فى الآونة الأخيرة.



وأضاف أن الجانب المصرى يتطلع إلى قيام الحكومة الصينية باتخاذ المزيد من الخطوات لتشجيع الصادرات المصرية إلى الصين وتسهيل إجراءات نفاذها إلى السوق المحلى الصينى وذلك لمواجهة العجز التجارى بين البلدين.



وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك طفرة ملحوظة فى معدلات السياحة الصينية وتوافدها على مصر، وقد بلغت فى عام 2018 نحو 400 ألف سائح حسبما أشار السفير الصينى بالقاهرة فى مارس الماضى، مبينا أن الجميع يرغب فى زيادة هذه المعدلات بشكل مستمر مع التطور التجارى فى العلاقات وقدرات مصر السياحية فى شتى المجالات، وطالب باتخاذ بكين المزيد من الخطوات لتشجيع توافد السياحة الصينية إلى مصر.



كما أكد النائب بهاء أبو شقة، حرص الأحزاب المصرية على دعمها الكامل للقيادة السياسية والمشروع الوطنى، قائلا: بحكم رئاستى لأقدم الأحزاب السياسية المعارضة فى مصر وهو حزب الوفد، فالحزب يقف خلف القيادة السياسية لآن الجميع لا يبغى سوى مصلحة هذا الوطن.



فى المقابل أكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان الصينى وممثل مقاطعة "تيجو" الصينية تطلع بلاده إلى زيادة حجم التعاون بين البلدين، لا سيما فى ظل مبادرة الحزام والطريق التى تعتبر مصر جزء منها، بوصفها بوابة الدخول للقارة الأفريقية، لافتا إلى أن هناك تطورا ملحوظا فى العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الآخيرة.



وشدد على التعاون المستمر بين الدولتين فى مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك الدعم الاقتصادى لكثير من المشروعات بين البلدين، مضيفا أنه مكث بمصر لمدة 3 أيام زار فيها محافظتى القاهرة والإسكندرية فى ضوء بروتوكول موقع بين البلدين لتبادل الخبرات، وقد لمس حفاوة الاستقبال من الشعب المصرى، وما تتمتع به الدولة المصرية من تاريخ وحضارة عريقة.



وقال "إنه بحكم رئاسته لمقاطعة "تيجو" بدولة الصين والتى تضم 88 مدينة، يمكن أن يساهم من خلال تجربته فى دعم ملف النقل داخل مصر، خاصة وأن المقاطعة تتميز على مستوى العالم بالنقل الكهربائى.