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حوادث

تأجيل محاكمة المطربة بوسي في قضية التهرب الضريبي لـ 30 ديسمبر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:42 م
المطربة بوسي
المطربة بوسي
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عمرو خليفة – رامي المهدي
قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ «بوسى» في اتهامها بالتهرب من سداد مليون و 827,210 ألف جنيه للضرائب لجلسة 30 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد بالتصالح من الجهات المختصة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وسكرتارية وسام حنفي.

كانت المحكمة قد قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ «بوسى»، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات «وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح»، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.
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