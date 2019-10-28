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فن

تحتضن باندا.. مى سليم فى أحدث ظهور لها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:04 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام صورة جديدة، وهى تحتضن دبدوب الباندا، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متاعبى مى سليم.

وعلقت مى سليم: "MY PANDA".

وجاءت أبرز تعليقات متابعى مى سليم: كيييوت، قمررر، يا بخت الباندا.

ويذكر أن أحدث مشاركات مى سليم الدرامية مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والمقرر عرضه قريبا.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.
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