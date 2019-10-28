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حوادث

مصرع رئيس مباحث الوادى الجديد في حادث مروري

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:53 م
حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية
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منصور ابو العلمين
لقي رئيس مباحث مديرية أمن الوادي الجديد، مصرعه اليوم الاثنين، وأصيب سائقه، في حادث مروري بالطريق الواصل بين مركز ديروط بأسيوط، ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد.

كان مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع العميد الحسيني عبد الرحيم محمد، 48 سنة، رئيس مباحث المديرية، وإصابة مجند، إثر انقلاب سيارة شرطة بمنطقة الكيلو 70 على طريق (الفرافرة – ديروط).

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفي والمصاب لمستشفى ديروط العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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