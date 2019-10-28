Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

البغدادي اغتصبها ثم قتلها.. من هي كايلا مولر المُطلق اسمها على عملية قتل زعيم داعش

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:52 م
البغدادي ومولر
البغدادي ومولر
Advertisements
عبدالله قدري
أطلق الجيش الأمريكي اسم "كايلا مولر" على عملية قتل زعيم تنظيم داعش في ريف إدلب، والتي نفذتها قوات وحدة عسكرية خاصة من الجيش الأمريكي.

وعبرت عائلة مولر عن امتنانها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مقتل البغدادي إطلاق اسم ابنتهم على عملية مقتله.

فمن هي كايلا مولر؟

كايلا مولر هي رهينة أمريكية اختطفها تنظيم داعش في سوريا عام 2013 أثناء تأدية عملها لإغاثة المتتضررين من الحرب في شمال سوريا.

سافرت مولر إلى سوريا عام 2012 لتقديم دورها الإغاثي لمتضرري الحروب، قبل لأن يختطفها التنظيم أثناء مغادرتها مستشفى أطباء بلا حدود.

ظلت مولر حبيسة تنظيم داعش حتى تم الإعلان عن مقتلها عام 2015 بعد عامين من الأسر قضتهم في قبضة زعيم التنظيم الإرهابي.

واكدت فضائية " سي إن إن" إن عائلة مولر بعد مقتلها أصدرت بيانا أكدت فيه أن ابنتهم تعرضت للتحرش والتعذيب والاغتصاب مرارا من قبل أبو بكر البغدادي، قبل أن يتم قتلها في فبراير 2015.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز"، عن والدي مولر، كارل ومارشا، قولهما: "لقد أبلغونا أن كايلا تعرضت للتعذيب، وكانت ملكًا للبغدادي".

شكرا لترامب

وتعليقا على مقتل البغدادي، قالت والدة كايلا مولر، إنها ممتنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قتل البغدادي، موجهة اللوم للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بسبب تساهله في قضية ابنتها، مضيفة: «لو كان حاسمًا لما ماتت طفلتي».

ورفض الرئيس الأمريكي السابق أوباما الاستجابة لدفع فدية طلبها تنظيم داعش في حق مولر، وقال أوباما إن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات للإرهابيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القضاء على البغدادي زعيم داعش في وقت قياسي.. تفاصيل العملية الكاملة لاستهدافه.. فجر سترته الناسفة.. ومصرع زوجتيه في الغارة.. ظهر مرتين منذ تأسيس التنظيم.. نجا من هجمات عدة ولم يصب إلا مرة واحدة

بعد مقتل البغدادي.. من يقود تنظيم داعش؟

أمريكا تكشف عن مصير جثة أبو بكر البغدادي بعد مقتله

أمريكا تطلق اسم كايلا مولر على عملية تصفية البغدادي.. تعرف على السبب

اغتصبها البغدادي 18 شهرا.. من هي كايلا مولر التي أطلق ترامب اسمها على عملية تصفية زعيم داعش

نهاية زعيم داعش.. نقل رفات البغدادي إلى دولة عربية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

ولا همه.. أول ظهور لـ عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته

سعود العتيبى يفطر قلوب السعوديين برحيله فى حادث سير.. تفاصيل

خليط طبيعي لـ علاج الزكام والوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

مفيش فايدة.. عمرو وردة يواصل إثارة المشاكل.. 5 أزمات ألقت باللاعب للهاوية

بعد انفصالهما.. معلومات عن شيماء فوزي زوجة عمرو سعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها الملبن.. أضرار الإفراط فى تناول حلاوة المولد النبوي

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

نشوى مصطفى تبرز إنقاص وزنها فى أحدث إطلالة.. والجمهور: خسيتى أوى