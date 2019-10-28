البغدادي اغتصبها ثم قتلها.. من هي كايلا مولر المُطلق اسمها على عملية قتل زعيم داعش



فمن هي كايلا مولر؟



كايلا مولر هي رهينة أمريكية اختطفها تنظيم داعش في سوريا عام 2013 أثناء تأدية عملها لإغاثة المتتضررين من الحرب في شمال سوريا.



سافرت مولر إلى سوريا عام 2012 لتقديم دورها الإغاثي لمتضرري الحروب، قبل لأن يختطفها التنظيم أثناء مغادرتها مستشفى أطباء بلا حدود.



ظلت مولر حبيسة تنظيم داعش حتى تم الإعلان عن مقتلها عام 2015 بعد عامين من الأسر قضتهم في قبضة زعيم التنظيم الإرهابي.



واكدت فضائية " سي إن إن" إن عائلة مولر بعد مقتلها أصدرت بيانا أكدت فيه أن ابنتهم تعرضت للتحرش والتعذيب والاغتصاب مرارا من قبل أبو بكر البغدادي، قبل أن يتم قتلها في فبراير 2015.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز"، عن والدي مولر، كارل ومارشا، قولهما: "لقد أبلغونا أن كايلا تعرضت للتعذيب، وكانت ملكًا للبغدادي".



شكرا لترامب



وتعليقا على مقتل البغدادي، قالت والدة كايلا مولر، إنها ممتنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قتل البغدادي، موجهة اللوم للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بسبب تساهله في قضية ابنتها، مضيفة: «لو كان حاسمًا لما ماتت طفلتي».



ورفض الرئيس الأمريكي السابق أوباما الاستجابة لدفع فدية طلبها تنظيم داعش في حق مولر، وقال أوباما إن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات للإرهابيين.

أطلق الجيش الأمريكي اسم "كايلا مولر" على عملية قتل زعيم تنظيم داعش في ريف إدلب، والتي نفذتها قوات وحدة عسكرية خاصة من الجيش الأمريكي.وعبرت عائلة مولر عن امتنانها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مقتل البغدادي إطلاق اسم ابنتهم على عملية مقتله.